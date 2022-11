Plus de concurrence pour cette piste de Longoria? Sampaoli ne lâche pas Gerson et Guendouzi titulaire en Coupe du Monde? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Plus de concurrence pour cette piste de Longoria? Sampaoli ne lâche pas Gerson et Guendouzi titulaire en Coupe du Monde?

Mercato OM : La concurrence se dégage pour cette piste de Longoria?

L’Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un renfort au poste de piston. Le nom de Rick Karsdorp traîne depuis quelques semaines dans les médias italiens. Une belle nouvelle vient de tomber pour Pablo Longoria dans ce dossier.

Ces dernières semaines, le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille semble déjà être lancé. Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec plusieurs d’entre eux, notamment les dossiers Marcus Thuram et Rick Karsdorp. Si le premier semble avoir les faveurs de grandes écuries telles que le Bayern Munich ou l’Inter Milan, c’est plus dégagé pour le latéral droit Néerlandais qui évolue à l’AS Roma.

La Juventus abandonne la piste Karsdorp?

Ces derniers jours, l’intérêt de la Juventus a pris du plomb dans l’aile. Désireux de trouver une doublure à Juan Cuadrado, le club turinois aurait coché le nom de Wilfried Singo d’après Calciomercato. De quoi laisser un peu plus de place à Pablo Longoria dans ce dossier? Pour la deuxième partie de saison, Igor Tudor aura certainement plus besoin d’un renfort sur le côté gauche afin de doubler le poste de Nuno Tavares… Jonathan Clauss et Kaboré ont déjà joué sur l’autre côté sous les ordres du coach croate.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Mercato OM : Sampaoli ne lâche pas cet indésirable de Tudor !

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Gerson souhaite bel et bien retourner au Brésil. Selon TodoFichajes, Sampaoli ne le lâche pas et aimerait le récupérer à Séville !

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, l’expérience de Gerson à Marseille a tourné au vinaigre. Le Brésilien est passé de titulaire indiscutable sous les ordres de l’Argentin à ne jouer que quelques rencontres avec le nouvel entraîneur croate. Ce gros changement l’a poussé à vouloir changer de club. Flamengo au Brésil souhaiterait bien le reprendre mais les deux clubs ont du mal à trouver un accord.

Séville ne lâche pas Gerson

D’après les informations de TodoFichajes en Espagne, le FC Séville apprécie bien le profil de Gerson. Le milieu de terrain pourrait y retrouver son ancien coach, Jorge Sampaoli, qu’il a bien connu à l’Olympique de Marseille. Seulement, le club andalou n’est pas le seul à s’y intéresser. Ces derniers jours, West Ham aurait aussi sondé le clan brésilien afin de le récupérer. Pour le céder, Pablo Longoria réclamerait 20 millions d’euros.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Notre journaliste Benjamin Courmes l’a interrogé sur la situation de Gerson. Le président a confirmé les négociations avec Flamengo, le joueur a eu l’autorisation de partir au Brésil pour des raisons personnelles.

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

OM : Mandanda et un Marseillais titulaires en Equipe de France pendant la Coupe du Monde?

Pour le match face à la Tunisie qui aura lieu ce mardi, Didier Deschamps pourrait faire confiance à un Marseillais dans son onze de départ d’après L’Equipe !

L’Olympique de Marseille a deux joueurs en Equipe de France à la Coupe du Monde : Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Les Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale ce samedi après leur victoire face au Danemark. Une belle performance des Français qui rend forcément moins importante la prochaine rencontre face à la Tunisie qui aura lieu ce mardi.

Guendouzi avec Mandanda titulaire?

D’après les informations du journal L’Equipe, il se pourrait que Didier Deschamps fasse tourner son onze de départ pour ce dernier match des phases de poule. Le quotidien sportif croit savoir que Mattéo Guendouzi, actuel joueur de l’Olympique de Marseille, aurait un temps d’avance sur ses concurrents pour être titulaire !

Je serai prêt quand Deschamps fera appel à moi

« On est tous des compétiteurs, on a tous envie de démarrer les matches. Mais on est tous ensemble pour aller le plus loin possible, il n’y a pas d’états d’âme, on est là pour défendre nos couleurs, l’intérêt collectif prime avant l’intérêt individuel. On se tient prêts. Je suis prêt, peu importe mon utilisation. Je serai prêt quand il fera appel à moi. (…) Il faut souligner la qualité de l’adversaire ; c’est une équipe sous-cotée, ils font partie des quatre meilleures équipes en Europe. On a été mis en difficulté quand on a joué contre eux. Cela va être un match de Coupe du monde. Ils jouent bien au ballon, ils mettent beaucoup d’intensité. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont été très bons, c’est une belle équipe. (…) La victoire nous a donné beaucoup de confiance, on est tous très confiants. On a réussi à marquer pas mal de buts en plus, il y a eu beaucoup de choses positives pour la suite. L’Australie a marqué rapidement. Mais on a réussi à instaurer notre jeu, presser plus haut. Tout est rentré dans l’ordre au bout de quinze-vingt minutes. » Mattéo Guendouzi – source : Conférence de presse / l’Equipe (24/11/2022)