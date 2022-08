Plus que quelques détails pour Alexis Sanchez, le retour de Mandanda acté, la feuille de match face à Reims… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Plus que quelques détails pour Alexis Sanchez, le retour de Mandanda acté, la feuille de match face à Reims…

OM – Reims : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Reims ce soir à 21h à l’occasion du premier match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Reims aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu, Van Neck

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, , Clauss, Gigot, Kolasinac, Lirola, Mbemba, Mmadi, Touré

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Rongier,, Veretout

Attaquants :

Bakambu, Ben Seghir, De La Fuente, Dieng, Milik, Payet, Suarez, Ünder

Le groupe de Reims

Gardiens

Duparchy, Penneteau, Pentz

Défenseurs

Abdelhamid, Agbadou, Diakité, Faes, Gravillon, Locko, Mbow

Milieux

Adeline, Doumbia, Koeberle, Lopy, Flips, Matusiwa, Munetsi

Attaquants

Balogun, Touré, Van Bergen, Zeneli.

Les onze probables

OM :

Ruben Blanco

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Guendouzi Tavares

Gerson Payet

Milik

Reims :

Pentz

Gravillon, Agbadou, Abdelhamid,Locko

Munetsi, Matusiwa

Ito, Doumbia, Van Bergen

Touré

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Strasbourg

L’arbitre du match entre l’OM et Reims estJérôme Brisard. Alexis Auger et Alexandre Viala,seront ses deux assistants le long des lignes de touche. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Azzedine Souifi. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Wilfried Bien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 1%)

– Température 27°C / ressentie 26°C

– Vent : O 15 km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Reims en Ligue 1

Victoires de l’OM : 18 Matchs nuls : 16 Victoires Reims : 31

Déclarations d’avant-match

« On a bien travaillé, je m’entends très bien avec les joueurs. La préparation a été courte. Quatre ou cinq joueurs sont arrivés en retard, je n’ai travaillé que deux ou trois semaines avec certains d’entre eux. Ça fait 10 ans que j’entraîne. Il y a toujours une différence entre la préparation et les matchs officiels. Mon style est très différent de l’entraîneur précédent. On peut gagner de plein de manières différentes. Il faudra du temps pour s’habituer au niveau style, mais on a eu une bonne semaine de préparation. » Igor Tudor – Source: Conférence de Presse (05/08/2022) « Physiquement comme mentalement, les joueurs sont prêts ! Nous nous devons d’être ambitieux pour ce premier match et l’objectif est de rendre la meilleure copie possible pour marquer nos premiers points dès dimanche (…) Nous avons réalisé de belles performances pendant la pré-saison et c’est à nous de tout mettre en oeuvre pour continuer comme ça. Ce que je veux voir dimanche, c’est une équipe compétitive qui se bat pour la gagne ! C’est toujours mieux de commencer par une victoire » Oscar Garcia– Source : Conférence de presse (05/08/2022)

Mercato OM : Le retour de Mandanda déjà acté?

Alors qu’il a quitté l’OM pour rejoindre le Stade Rennais lors de ce mercato estival 2022, Steve Mandanda sera bien de retour en 2024, à la direction du club marseillais.

Steve Mandanda avait signé un contrat disant qu’il serait dans la direction du club après l’arrêt de sa carrière. Avant l’arrivée de Pau Lopez, tout semblait montrer que le gardien de but finirait sa carrière professionnel à Marseille et qu’il enchaînerait donc avec ce poste promis par l’ancienne direction.

Mandanda de retour à l’OM en 2024?

Cet été, après une saison compliquée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille. Le Stade Rennais a raflé la mise et semble très heureux d’avoir récupérer l’international français. L’Equipe explique cependant que ce départ n’est pas définitif.

Sur le terrain, on ne devrait plus voir Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille. En revanche, d’après le quotidien sportif, Mandanda va revenir pour sa reconversion après sa carrière de gardien. Son poste promis lors de ce fameux contrat est toujours d’actualité.

Mandanda explique son choix

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)

Mercato OM : Plus que quelques détails pour Alexis Sanchez?

L’Olympique de Marseille serait tout proche d’obtenir un accord avec l’entourage d’Alexis Sanchez. Le Chilien avait d’autres options mais veut vraiment venir à l’OM.

L’Olympique de Marseille pourrait avoir rapidement un accord avec l’entourage d’Alexis Sanchez ! L’attaquant chilien a bien résilié son contrat avec l’Inter Milan et voudrait rejoindre Marseille. D’après César Luis Merlo, journaliste argentin, l’ancien joueur du FC Barcelone aurait reçu plusieurs offres après son départ du club italien.

Son agent négocie avec l’OM

L’ailier gauche a mis l’OM en tant que priorité, notamment pour évoluer en Ligue des Champions et être assuré d’avoir du temps de jeu. Son agent serait en négociations directe avec l’Olympique de Marseille afin d’obtenir un accord rapidement. Ce dimanche, les joueurs d’Igor Tudor joueront le premier match de la saison de Ligue 1 au Vélodrome face à Reims.

🚨Alexis Sánchez está en la etapa final de la negociación para su llegada al Olympique de Marsella.

Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille, l’arrivée d’Alexis Sanchez et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

