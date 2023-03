Plusieurs clubs européens sur Sanchez, Henry et la méthode Tudor, le mercato de Tavares … Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : plusieurs clubs européens sur Alexis Sanchez, Henry donne son avis sur l’exigence physique demandée par Tudor et les dirigeants ont tranché pour Tavares.

Mercato OM : Plusieurs clubs européens visent Alexis Sanchez !

Le meilleur buteur de la saison, Alexis Sanchez, fait de l’œil à plusieurs clubs européens. Lié au club jusqu’en juin 2023, son avenir reste incertain. Son clan et les dirigeants Marseillais ont rendez-vous en fin de saison pour en discuter.

Alexis Sanchez rend l’impossible possible à l’OM et prouve à quel point il est indispensable au club. Ce week-end encore, à Reims (1-2), il l’a démontré en marquant les deux buts de la rencontre. Mais les dirigeants Marseillais devront être convaincants s’ils souhaitent le garder, car des clubs européens surveillent ses prestations.

Meilleur buteur du club cette saison, la direction olympienne et le clan de l’attaquant chilien ont rendez-vous en fin de saison pour parler de son avenir. Il a signé pour une saison, avec une deuxième en option et pourrait donc partir libre cet été.

La Ligue des Champions facteur décisif dans le choix de Sanchez

L’argument Ligue des Champions avait pesé dans la balance pour l’arrivée d’Alexis Sanchez, qui était alors à l’Inter Milan. D’après La Provence, Pablo Longoria espère qu’une deuxième place et donc une nouvelle qualification en C1, ainsi que l’attachement de Sanchez pour l’OM qui lui permet de retrouver une nouvelle jeunesse, le feront rester.

De la chance de l’avoir au club

En conférence de presse, le Chilien avait laissé entendre que son avenir à l’OM restait incertain et qu’il serait lié à la compétitivité du club. « J’ai très envie de rester mais je suis ici pour gagner des titres, cela ne m’intéresse pas d’être deuxième. Rester ? On verra selon les résultats », avait-il dit aux journalistes.

Après la rencontre face à Reims, Jordan Veretout a salué les prestations de Sanchez en zone mixte. « C‘est un très grand attaquant qui est toujours là, qui répond toujours présent. Il a une très grande carrière et encore ce dimanche, il l’a démontré ». Igor Tudor a également affirmé qu’ils avaient « de la chance » de l’avoir. L’OM se sent très heureux de « compter un tel joueur et un tel leader« , d’après La Provence.

OM : Thierry Henry n’aimerait pas faire les entrainements de Tudor !

L’Olympique de Marseille s’est encore imposé à l’extérieur et cette fois face à une belle équipe de Reims. Présent sur le bord du terrain après la rencontre, Thierry Henry a donné son avis sur Alexis Sanchez et l’exigence physique de Tudor…

Sur Amazon Prime, Thierry Henry n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense d’Alexis Sanchez cette saison mais il a aussi souligné la grosse exigence de Tudor…

J’aimerai bien assister aux séances d’entraînement de Tudor, mais peut être pas les faire !

« Quand tu as un joueur comme Alexis Sanchez capable de faire la différence… contre Monaco aussi il avait mis un coup franc. Il est toujours là en train de presser, de prendre la profondeur, de récupérer les ballons, d’ aider les milieux de terrain (…) J’ai bien noté ce que nous a dit Tudor sur la Ligue 1 par rapport au championnat Italien. Ici les joueurs sont plus physiques et capables de faire mal dans la transition parce que ça part très vite. Il nous a aussi dit que pour jouer comme ça il faut s’entraîner comme ça… J’aimerai bien assister aux séances d’entraînement de Tudor, mais peut être pas les faire (rires) car pour courir comme ça et faire du marquage individuel sur tout le terrain… » Thierry Henry – Source : Amazon Prime (19/03/2023)

Les matchs faciles, ça n’existe pas – Tudor

« C’est une grande victoire. On a arrêté de jouer alors que je leur disais de continuer à jouer. Il y a eu de la tension parce qu’on voulait vraiment garder ce résultat. C’est peut-être pour ça qu’on a arrêté de jouer. Il n’y a pas de matchs faciles, ça n’existe pas. Je leur ai dit qu’il faisait changer des choses. Félicitations à mes joueurs. Je ne savais pas que c’était notre 8e victoire d’affilée à l’extérieur. Je ne regarde pas le classement donc je ne le savais pas. On est deuxième c’est bien. Je veux motiver l’équipe. Je veux qu’ils aient des petits objectifs. En défense on a cette capacité à répéter les efforts dans les entraînements. On veut jouer de cette manière. Mais c’est très exigeant. Jouer ce genre de football est plus difficile en France qu’en Italie. Rongier est un mélange de suisse et d’allemand. Il est comme un robot, c’est incroyable. Il est rapide, il anticipe. C’est fantastique. » Igor Tudor – Source : Prime Video (19/03/2023)

Mercato OM : Les dirigeants ont tranché pour Nuno Tavares !

Interrogé sur les antennes de BFM Marseille sur la situation de Nuno Tavares, Florent Germain a révélé que les dirigeants marseillais n’auraient pas l’intention de conserver le portugais.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares traverse une période compliqué. En difficulté lors du dernier match à Reims, le défenseur portugais est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Actuellement prété sans option d’achat par Arsenal, le joueur de 21 ans ne devrait sans doute pas continuer la saison prochaine à Marseille. En effet, selon les information de Florent Germain, les dirigeants olympiens n’auraint pas l’intention de conserver Tavares à l’issue de la saison.

Les dirigeants se disent qu’il est trop irrégulier

« Nuno Tavares, c’est un cas frustrant parce que l’on voit qu’il a du potentiel. Pour les dirigeants, dans la balance pour et contre, au début de la saison, Tavares était vu comme un bon coup. Mais depuis quelque temps, avec les retours que j’ai, ils se disent qu’il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire. C’est en ça que c’est frustrant. On sent un potentiel énorme chez ce joueur et on sait que c’est un poste où il est difficile de recruter quelqu’un qui t’apporte autant offensivement. Mais il y a tellement de lacunes et c’est un joueur qui n’est pas fiable. » Florent Germain – BFM Provence (20/03/2023)

On a l’impression que Tavares s’en fout

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)