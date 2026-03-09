Podium, De Zerbi en PL et Nwaneri fait débat… les 3 infos OM de ce lundi 9 mars 2026 !

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste dense ce lundi. La victoire à Toulouse permet aux Marseillais de retrouver le podium de Ligue 1. Dans le même temps, l’ancien coach Roberto De Zerbi pourrait déjà rebondir en Angleterre tandis que le prêt d’Ethan Nwaneri fait débat chez les supporters d’Arsenal.

Ligue 1 : l’OM retrouve la 3e place après la J25

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse du Toulouse FC (1-0) lors de la 25e journée de Ligue 1. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Mason Greenwood en première période.

Ce succès permet aux Marseillais entraînés par Habib Beye de remonter à la 3e place du classement, un point devant l’Olympique Lyonnais. Le week-end a aussi été marqué par la victoire de l’AS Monaco sur la pelouse du Paris Saint‑Germain (3-1).

Mercato ex-OM : De Zerbi dans le viseur en Angleterre

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille le 11 février, Roberto De Zerbi pourrait rapidement retrouver un banc.

Selon le Telegraph, l’entraîneur italien figure dans les réflexions de Manchester United et de Tottenham Hotspur pour la saison prochaine. L’ancien coach de Brighton & Hove Albion serait particulièrement intéressé par une arrivée à Old Trafford.

Mercato OM : le prêt de Nwaneri fait débat

Le prêt du jeune talent d’Arsenal FC Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille continue de faire réagir en Angleterre.

Dans le podcast Inside Gooners, l’ancien international anglais Perry Groves a critiqué la décision des Gunners et de Mikel Arteta d’avoir laissé partir le joueur de 18 ans. Depuis son arrivée à Marseille cet hiver, Nwaneri totalise 306 minutes de jeu toutes compétitions confondues.