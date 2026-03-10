Podium, De Zerbi en PL et Nwaneri fait débat… les 3 infos OM de ce mardi 10 mars 2026 !

À quelques jours d’un nouveau rendez-vous de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, l’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement animée. Entre une rumeur mercato venue d’Angleterre, une évolution inattendue dans l’organigramme du club et une absence importante pour le prochain adversaire des Marseillais, plusieurs sujets agitent l’environnement olympien ce mardi. Tour d’horizon des trois informations marquantes autour de l’OM.

Mercato OM : la drôle de rumeur autour de cet ailier néerlandais !

À l’approche du mercato estival, plusieurs interrogations entourent déjà le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Dans ce contexte, une rumeur venue d’Angleterre évoque un intérêt du club phocéen pour l’ailier de West Ham, Crysencio Summerville.

Selon le média britannique TeamTalk, l’OM ferait partie des clubs attentifs à la situation de l’international néerlandais de 24 ans. Auteur d’une saison intéressante avec West Ham, Summerville totalise 7 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues.

Toutefois, cette piste reste encore très incertaine. Le joueur aurait également attiré l’attention de plusieurs clubs anglais, dont Tottenham, Aston Villa, Everton, Brentford ou encore Bournemouth. Sur la scène européenne, Naples, Villarreal et l’Atalanta Bergame seraient également à l’affût.

Un autre élément complique ce dossier potentiel pour Marseille. Recruté par West Ham à l’été 2024 pour 29,3 millions d’euros, Summerville possède une valeur de marché estimée autour de 30 millions d’euros selon Transfermarkt. Un investissement conséquent pour un ailier évoluant principalement à gauche, un poste déjà occupé dans l’effectif olympien par Igor Paixão.

Dans ce contexte, l’intérêt prêté à l’OM par la presse anglaise soulève encore plusieurs interrogations, tant sur le plan sportif que financier.

OM : Fabrizio Ravanelli, la triste fin…

Le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille devait symboliser un lien fort entre l’histoire du club et son projet actuel. Mais moins de deux ans après sa nomination, l’aventure du dirigeant italien semble toucher à sa fin.

Revenu à l’OM en 2024 dans un rôle de conseiller institutionnel et sportif auprès de la présidence, l’ancien attaquant avait été intégré à l’organigramme mis en place par Pablo Longoria. Sa mission consistait notamment à représenter le club lors de certaines cérémonies, accueillir les recrues et participer à la vie institutionnelle de l’OM.

Très apprécié des supporters pour son passage entre 1997 et 2000, durant lequel il avait inscrit 31 buts sous le maillot marseillais, Ravanelli incarnait également une figure historique du club.

Mais selon La Provence, sa situation interne se serait progressivement dégradée à partir du printemps 2025. Des tensions seraient apparues dans l’organigramme sportif, notamment autour de son rôle et de son influence. Sa présence dans la vie quotidienne du club se serait alors fortement réduite.

D’après plusieurs sources concordantes, une procédure de licenciement aurait été engagée, même si l’Olympique de Marseille n’a pas officiellement confirmé cette information. Le club n’a pas souhaité commenter ce dossier, présenté comme relevant des ressources humaines.

Le meilleur buteur de l’AJ Auxerre absent face à l’OM !

L’AJ Auxerre devra se déplacer au stade Vélodrome sans son principal atout offensif. L’attaquant malien Lassine Sinayoko est en effet suspendu pour la rencontre face à l’Olympique de Marseille, prévue vendredi 13 mars à 20h45 en Ligue 1.

Lors de la dernière journée contre le FC Lorient (2-2), Sinayoko a reçu un carton jaune. Il s’agissait de son cinquième avertissement sur une série de dix matchs de championnat, ce qui entraîne automatiquement une suspension d’un match selon le règlement disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

La sanction prenant effet à partir du mardi 10 mars, l’attaquant sera donc indisponible pour le déplacement au Vélodrome.

Cette absence représente un coup dur pour le club bourguignon, engagé dans la lutte pour le maintien. Lassine Sinayoko constitue en effet l’un des éléments offensifs les plus utilisés de l’effectif auxerrois, notamment pour sa capacité à attaquer la profondeur et à peser sur les défenses adverses.

Le match entre Marseille et Auxerre ouvrira la prochaine journée de championnat dans un duel aux enjeux opposés : la course à l’Europe pour l’OM et la bataille pour le maintien pour l’AJA.