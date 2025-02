OM : Longoria se fait détruire par ces deux anciens entraineurs de L1 !

La défaite de l’OM face à Auxerre (3-0) a laissé un goût amer à Pablo Longoria, qui a vivement critiqué l’arbitrage, évoquant une possible corruption. Ses propos ont immédiatement suscité de nombreuses réactions dans le monde du football français. Parmi elles, celles de Pascal Dupraz et Frédéric Antonetti se démarquent.

Pablo Longoria après la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre a eu des propos forts sur l’arbitrage : « Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi (à Angers). C’est de la vraie corruption ! C’est prévu, c’est orienté cette histoire. Il y a penalty sur Merlin, quatre arbitres européens m’ont dit que c’était le cas. Et le plus gros scandale, c’est le carton rouge de Cornelius. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite« ,

Interrogé dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz n’a pas caché sa stupéfaction face aux déclarations du président marseillais. « Je suis un passionné de foot et un passionné de l’OM, mais là, je dois dire que je suis choqué. » L’ancien entraîneur de Toulouse et Saint-Étienne estime que Longoria est allé trop loin en parlant de corruption.

Dupraz « choqué » par les accusations de Longoria

Il revient également sur les décisions arbitrales contestées : « Les images montrent que Merlin tombe avant la faute, donc il n’y a pas penalty. Quant au rouge de Cornelius, il prend d’abord le ballon mais finit par heurter son adversaire. C’est de l’interprétation, mais dire que c’est de la corruption, c’est choquant. »

Antonetti : « si Longoria quitte le football français, je ne vais pas pleurer. Marseille mérite mieux »

De son côté, Frédéric Antonetti a été encore plus tranchant sur le plateau du Canal Football Club. Peu convaincu par la gestion de Longoria à l’OM, il n’a pas mâché ses mots : « J’avais peu d’estime pour lui en tant que dirigeant. Avec la politique sportive, les changements incessants, des transferts incompréhensibles… S’il quitte le football français, je ne vais pas pleurer. Marseille mérite mieux. »

Ces réactions montrent que les propos de Pablo Longoria ne laissent personne indifférent. Reste à voir si la LFP réagira à ces accusations, qui pourraient bien avoir des conséquences pour le président marseillais.