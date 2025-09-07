Polémique OM : Valbuena pointe du doigt le rôle des agents !

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Mathieu Valbuena a livré son regard sur l’actualité du vestiaire de l’OM et sur les récentes tensions qui agitent le football français. L’ancien milieu offensif, resté huit saisons à l’Olympique de Marseille (2006-2014) et auteur de plus de 330 matchs sous le maillot phocéen, a rappelé que les altercations internes n’étaient pas une nouveauté dans le club.

L’ex-international français a notamment réagi à l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la première journée de Ligue 1. Pour lui, il s’agit d’un épisode à relativiser : « On parle de l’affaire Rabiot mais c’était très chaud à l’époque ! » a-t-il confié. Une manière de rappeler que le vestiaire marseillais a toujours été un lieu de fortes personnalités.

Valbuena critique l’influence grandissante des agents

Au-delà de la comparaison avec son époque, Valbuena a pointé une différence majeure : la place prise par les agents dans la gestion des conflits. « À l’époque, les agents ne prenaient pas la parole. Tout se réglait entre nous, dans le vestiaire, jamais par voie médiatique », a-t-il souligné. Une critique qui résonne particulièrement face aux interventions répétées de Véronique Rabiot, mère et agente du joueur de la Juventus, souvent impliquée dans les débats publics autour de son fils.



Pour l’ancien joueur de l’OM, la clé résidait surtout dans la capacité à transformer la tension en performance : « C’était parfois électrique, mais cela nous construisait. On savait remettre les choses à leur place en gagnant des matchs. »

En insistant sur le rôle du collectif et la gestion interne des crises, Valbuena met en lumière une différence générationnelle. À Marseille, les secousses ont toujours existé, mais l’essentiel restait le terrain et les résultats. Un rappel qui tombe à point nommé, alors que l’OM continue de chercher la stabilité dans un contexte toujours scruté de près par les supporters et les médias.