Pour ce consultant RMC, ce remplaçant n’est “pas un joueur du niveau de l’OM”

Dans l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a livré une analyse tranchée sur Amine Harit. S’il salue l’état d’esprit du milieu offensif marocain, le consultant doute clairement de sa capacité à incarner un titulaire fiable dans un Olympique de Marseille ambitieux.

Interrogé sur les qualités d’Amine Harit, Kevin Diaz n’a pas mâché ses mots : « Ce n’est pas un joueur du niveau de l’Olympique de Marseille qui vise la Ligue des champions et le top 3 en Ligue 1. » Pour le consultant, le constat est clair : malgré une mentalité jugée irréprochable, Harit ne montre pas suffisamment de constance dans ses performances pour s’imposer comme un élément majeur.

Harit, un profil talentueux, mais trop irrégulier ?

Diaz insiste : « Tu ne peux pas dire d’un joueur qu’il fait de bons contrôles mais pas de bonnes passes. Un joueur qui manque de régularité n’a pas sa place au très haut niveau. » En d’autres termes, si Harit a du talent, cela ne suffit pas pour être un moteur fiable dans une équipe de haut de tableau.

Le fantôme de Payet et la quête de créativité

Pour Kevin Diaz, l’OM n’a jamais comblé le vide laissé par le départ de Dimitri Payet : « Ce profil de joueur capable de faire la dernière passe, d’être créatif et constant dans ses prestations, ils ne l’ont jamais retrouvé. » Harit, souvent comparé à l’ancien meneur de jeu réunionnais, n’a pas su, selon lui, répondre à ces attentes.

Et l’ancien joueur de FC Eindhoven est clair sur la suite à donner : « Si Harit est d’accord, il faut le laisser partir et aller chercher un joueur au même profil, mais plus régulier. » Un chantier de plus pour Pablo Longoria, à la recherche d’un véritable leader technique capable d’incarner les ambitions européennes du club marseillais.