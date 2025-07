Ex OM : La situation se tend autour de Dimitri Payet !

Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet voit son avenir s’assombrir. Accusé de violences par une jeune femme au Brésil, l’ancien international français devra répondre prochainement devant un tribunal de Rio. Une procédure relancée qui pourrait bien sceller la fin de carrière du joueur de 38 ans.

L’aventure brésilienne de Dimitri Payet, entamée en 2023 avec Vasco da Gama, s’est achevée dans la confusion. Délaissé par son club, peu convaincu par son rendement sportif, l’ex-meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a quitté le Brésil à la fin du mois de juin. À 38 ans, il est aujourd’hui sans club… et désormais rattrapé par une affaire judiciaire qui pourrait marquer un tournant brutal dans sa carrière.

Selon les informations du média brésilien O Globo, la plainte déposée en mars par Larissa Ferrari, a finalement été retenue par la justice. Si elle avait initialement été classée sans suite, la procédure a été relancée et acceptée par le tribunal de Rio de Janeiro.

Payet devra y répondre d’accusations graves : « actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries », selon les termes employés dans la plainte. La jeune avocate évoque également des violences de nature physique, morale, psychologique et sexuelle.

Aucune date de procès n’a encore été fixée

À ce stade, aucune date de procès n’a encore été fixée, mais la tenue d’une audience est désormais certaine. Dimitri Payet, qui a quitté le territoire brésilien, devra probablement y retourner pour se défendre face à ces accusations.

Déjà confronté à un avenir sportif incertain après une saison difficile et un statut de joueur libre, l’ancien international français pourrait voir cette affaire précipiter la fin de sa carrière professionnelle.