Pour Dugarry, l’OM ne peut pas se plaindre de l’arbitrage !

Après la défaite de l’OM face au LOSC (1-2), les débats autour de l’arbitrage ont enflammé l’actualité. Sur RMC, Christophe Dugarry a tenu un discours tranché, appelant le club marseillais à ne pas se poser en victime cette saison.

Dugarry estime que l’OM a été favorisé cette saison

La rencontre entre le Olympique de Marseille et Lille a relancé les polémiques autour de l’arbitrage en Ligue 1, notamment après certaines décisions de Benoît Bastien. Plusieurs acteurs du football français ont réagi, mais c’est surtout la prise de parole de Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC qui a marqué.

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L’ancien international français s’est montré catégorique : « Cette saison, l’OM n’a pas du tout à se plaindre de l’arbitrage. Toutes les décisions un peu tendancieuses ont été à la faveur de l’OM cette année. »

Une déclaration qui intervient dans un contexte tendu, où plusieurs décisions arbitrales ont été vivement commentées après la défaite marseillaise face au LOSC.

Rothen appuie, débat relancé autour de Greenwood

Sur le même plateau, Jérôme Rothen a abondé dans le sens de Dugarry, en prenant un exemple précis lié à Mason Greenwood. L’ailier de l’OM, récemment touché lors d’un contact, a suscité des réactions sur un possible carton rouge non distribué.

Rothen a ainsi déclaré : « Vous êtres en train d’espérer qu’il y ait des décisions d’arbitre qui tournent pour l’OM pour que l’équipe performe ? Prenons la blessure de Mason Greenwood : sur Ligue 1+, où ils sont tous supporters de l’OM – mais il n’y a pas de problème -, ils ont crié au scandale qu’il n’y ait pas rouge sur le joueur qui a blessé Greenwood. Non mais franchement, vous avez revu l’action ? On ne va pas mettre un carton rouge pour ça, Greenwood ne va pas au but, mais sur le côté. Soyez raisonnables. »

Ces prises de position relancent le débat sur la perception de l’arbitrage autour de l’OM cette saison, alors que le club phocéen reste sous pression en championnat.