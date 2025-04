Pour Pierre Ménès, l’OM reproduit la même situation que celle de Rabiot au PSG !

La gestion de Chancel Mbemba par l’état-major de l’OM continue de faire réagir. Le défenseur central congolais ne rejouera pas cette saison en Ligue 1, un choix assumé par le club qui suscite l’incompréhension de certains observateurs. Parmi eux, Pierre Ménès, qui a vivement critiqué cette décision sur sa chaîne YouTube.

L’ancien journaliste estime que la mise au placard de Mbemba est un non-sens footballistique, alors que son profil correspond parfaitement aux besoins de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. « Se priver de Mbemba à Marseille, c’est un non-sens footballistique. Juste pour faire un concours de quéquette avec le joueur en lui disant que s’il ne veut pas prolonger, il ne jouera pas de la saison. Le joueur a l’air très près de ses sous et a une idée mercantile de son métier. Il se dit que ce n’est pas grave, il ne joue pas pendant un an mais il prend ses 280.000 euros par mois », a-t-il expliqué.

Une situation comparable à celle de Rabiot au PSG

Pour Pierre Ménès, cette exclusion délibérée pénalise avant tout l’OM, qui peine à trouver de la stabilité défensive. Il déplore un entêtement du club par pure fierté, rappelant une situation similaire vécue par le PSG avec Adrien Rabiot. « Cette situation est ridicule, elle est néfaste et elle prive l’OM du joueur qui leur manque quand tu vois jouer Marseille. C’est ça qui est incroyable, d’être resté à ce point buté sur tes positions par fierté. On a parlé du PSG avec Rabiot mais cette situation, c’est la même et elle est tout aussi grotesque », a-t-il ajouté.

Dans un système à trois défenseurs axiaux, l’apport de Chancel Mbemba, droitier et expérimenté, aurait pu être précieux. Toujours en forme grâce à ses matchs avec la sélection congolaise, il aurait pu aider l’OM à pallier ses difficultés actuelles. Mais la décision de Pablo Longoria semble définitive : Mbemba ne rejouera plus sous le maillot marseillais avant la fin de son contrat.