Pronostic PSG-OM : Toutes les infos & cotes du Classico de dimanche

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour affronter le PSG ce dimanche 8 février (20h45) au Parc des Princes pour la 21e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du classement, l’OM doit impérativement l’emporter après avoir battu Lens et perdu 2 points face au Paris FC, voici notre analyse des cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour le Classico PSG – OM.

PSG – OM : Duel au sommet !

L’OM, qui reste sur un seul point pris lors de son déplacement face au Paris FC samedi dernier doit se relancer face à un concurrent direct. En Ligue 1 et face une équipe très forte et favorite pour le titre, selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 6.55*, tandis que celle de de PSG n’est que de 1.36*. Le nul, lui, est coté à 5.25*. L’avantage du terrain confère un statut d’énorme favori au PSG.

Nayef Aguerd va-t-il être disponible malgré sa pubalgie ? Emerson a fait son retour face à Rennes, Murillo va quitter le club. L’entraîneur Roberto De Zerbi pourra compter sur les deux dernières recrues Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi … Du côté du PSG, Achraf Hakimi sera suspendu pour ce troisième Classique de la saison…

Profiter de 450€ offerts avec le bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne

Quel scénario après le 1-0 du match au Vélodrome ?

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 2.65* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 2.40*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM est capable de faire un résultat au Parc en championnat de France.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,50*, contre 2,00* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour PSG – OM

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts. La cote pour ce scénario est de 6.30* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète la complexité pour l’OM de gagner à Paris dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité qu’il y est des buts dans cette rencontre…

Si les cotes et pronostics donnent un avantage clair au club parisien, l’histoire du football rappelle que tout reste possible lors d’un match de football. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté PSG, les cotes buteurs placent naturellement Ousmane Dembélé en tête avec une cote autour de 1.95* !

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (3.35*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (3.85*). Pour les amateurs de coups de poker, Hojbjerg est coté à 14* pour marquer dans ce match.

Attention aux paris !

Si PSG – OM s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Jeu Responsable : infos et engagements de Parions Sport en Ligne disponibles ici.

Cotes Parions Sport en Ligne du 05/02/2026 susceptibles d’évoluer.

**Mise en avant de notre claim ‘N°1 sur les cotes de l’OM’ (*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 20/5/25 (124 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.) avec créa dédiée