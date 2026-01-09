PSG – OM : De Zerbi justifie la sortie de Greenwood et le choix des tireurs !

Battu par le Paris Saint-Germain au Trophée des Champions (2-2, 4 tab 1), l’Olympique de Marseille a vu ses choix lors de la séance de tirs au but et en fin de match susciter de nombreuses interrogations. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier ses décisions concernant Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood.

Une séance de tirs au but marquée par des choix assumés

Après une rencontre intense conclue sur un score de parité (2-2), le Trophée des Champions s’est joué aux tirs au but. Côté marseillais, Lucas Chevalier a stoppé les tentatives de Matt O’Riley et d’Hamed Junior Traoré, scellant la victoire parisienne.

Rapidement, une question s’est imposée : pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu à la 67e minute, n’a-t-il pas ouvert la séance ? Roberto De Zerbi a répondu sans détour, expliquant qu’il ne souhaitait pas imposer cet exercice à ses joueurs. « Non. Je n’aime pas forcer les joueurs. Aubameyang n’a pas tiré en premier, il n’a jamais tiré en premier », a déclaré l’entraîneur de l’OM.

Le technicien italien a également rappelé que Matt O’Riley, premier tireur marseillais, avait l’habitude de cet exercice dans son précédent club. « Matt O’Riley le faisait à Brighton. Ils étaient frais », a-t-il précisé, soulignant un choix basé sur l’expérience et l’état physique du moment.

La sortie de Greenwood expliquée, le choix d’O’Riley…

Autre décision commentée : la sortie de Mason Greenwood à la 93e minute. Un changement tardif qui a privé l’attaquant anglais d’une éventuelle participation à la séance de tirs au but. Là encore, Roberto De Zerbi a apporté une explication factuelle.

« Greenwood est tombé donc j’ai dû faire un changement avec O’Riley sinon il serait resté », a expliqué l’entraîneur marseillais. Le remplacement n’était donc pas initialement prévu et s’inscrivait dans une contrainte physique immédiate.

De Zerbi a d’ailleurs précisé que Matt O’Riley aurait intégré la rencontre même sans cette situation particulière. « O’Riley serait quand même entré si on était resté à 1-1 », a-t-il ajouté, confirmant que ce changement faisait partie de sa gestion globale du match.