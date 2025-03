PSG – OM : Insultes, banderoles… la soirée mouvementée de Rabiot !

Pour son premier match sous le maillot de l’OM au Parc des Princes, Adrien Rabiot a reçu un accueil hostile de la part des supporters parisiens. Hué et insulté tout au long de la rencontre, le milieu de terrain n’a pas flanché et a livré une prestation solide malgré la défaite de son équipe (1-3).

Le retour de Rabiot à Paris s’annonçait sous tension pour ce PSG – OM, et le contexte n’a pas tardé à le confirmer même si globalement la folie annoncée n’a pas eu lieu. Avant même le coup d’envoi, le virage Auteuil donnait le ton avec des sifflets et des chants insultants à l’encontre de l’ancien joueur du PSG. « Chantez fort, respectez toujours ! Les chants insultants sont interdits », rappelait le speaker du stade, mais la réaction des supporters ne tardait pas : « Et on s’en bat les couilles ».

Capitaine de l’OM pour l’occasion, Rabiot ne se laissait pas impressionner. Aligné aux côtés du jeune Bilal Nadir, il tentait d’impulser du rythme à son équipe, malgré la domination parisienne. Sur chaque prise de balle, il était conspué, mais restait concentré sur son jeu.

Nouvelle banderole du virage Auteuil à destination de Véronique Rabiot : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » #PSGOM @footmercato pic.twitter.com/KlxURUEsik — Josué Cassé (@CasseJosue) March 16, 2025

Rabiot, une performance remarquée malgré la défaite

Dans un match dominé par le PSG, qui menait dès la mi-temps (2-0), Adrien Rabiot affichait un état d’esprit combatif. Il remportait 6 duels sur 11, récupérait 5 ballons et réussissait 100% de ses dribbles. Déterminé à peser sur le jeu, il était décisif en seconde période en offrant une passe parfaite à Amine Gouiri, buteur à la 51e minute.

Pendant ce temps, les supporters parisiens poursuivaient leurs invectives. Une banderole insultante visant Rabiot et sa mère, Véronique Rabiot, était déployée, affichant un message virulent : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. » Un épisode qui pourrait entraîner des sanctions de la part des instances disciplinaires.

La banderole des supporters parisiens du Virage Auteuil sur Adrien Rabiot et sa mère, Véronique : « 𝗣*𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗘̀𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗟𝗦 » 🤯#PSGOM pic.twitter.com/vi2ysFUcZv — Foot Mercato (@footmercato) March 16, 2025

Soutien de l’OM, détachement de Luis Enrique

Après le match, Amine Gouiri défendait son coéquipier : « Les chants contre lui, ça nous touche tous car on est une grande famille. » Roberto De Zerbi, entraineur de l’OM, soulignait également l’importance du brassard confié à Rabiot : « On pouvait s’attendre à cet accueil pour un joueur qui vient d’un club rival. Il a été sifflé par tout le stade et je trouve que c’était juste qu’il rentre avec le maillot de l’OM et ce brassard, c’est quelque chose de très beau et qui te pousse. »

De son côté, Luis Enrique préférait minimiser l’incident : « Je ne me consacre pas à l’écoute des chants. L’ambiance a été celle d’un Classique. » Si l’entraîneur parisien n’a pas relevé l’animosité du Parc, Adrien Rabiot, lui, n’a certainement rien oublié. Reste à savoir si la LFP prendra des mesures à l’encontre des débordements observés.