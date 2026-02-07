PSG-OM : le PSG lance un appel à ses supporters !

À deux jours du Classique PSG-OM, programmé dimanche soir (20h45) en clôture de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a pris la parole pour s’adresser directement à ses supporters. Objectif affiché : éviter tout débordement susceptible de pénaliser sportivement le club et de ternir l’événement.

Conscient des tensions récurrentes autour de cette affiche, le PSG a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation baptisée « Tous ensemble on chantera ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la campagne « Supporter, supportons », mise en place la saison dernière. Le club parisien explique constater que, lors des matches face à l’Olympique de Marseille, certains chants restent difficiles à faire cesser. L’idée est donc de fédérer les supporters autour d’un message positif et d’un soutien sans débordement.

Un message clair envoyé aux abonnés

En parallèle, le PSG a adressé un email officiel à ses abonnés, envoyé vendredi après-midi, afin de rappeler les règles à respecter au Parc des Princes. Le club y adopte un ton ferme, évoquant clairement les risques encourus en cas de comportement inapproprié.

« Les insultes, les propos haineux et les comportements discriminatoires n’y ont pas leur place : ils sont contraires aux valeurs du Paris Saint-Germain et peuvent fragiliser notre équipe : la rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre Club », écrit le PSG dans ce courrier.

Dans le même message, le club appelle ses supporters à faire de ce rendez-vous un moment de communion.

« Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale », poursuit le club.

Un second mail doit également être envoyé aux détenteurs de billets dans le courant du week-end.

Une politique de sensibilisation déjà en place

Le PSG rappelle que cette démarche s’inscrit dans une politique plus large, avec la campagne « Place au respect », matérialisée par une vidéo diffusée avant chaque match et un affichage dédié dans 140 emplacements du stade. Enfin, le club rappelle que le parcage visiteurs reste vide lors du Classique depuis 2018 pour des raisons de sécurité, malgré l’appel récent du Collectif Ultras Paris, le 24 janvier, en faveur du retour des supporters marseillais.

À l’approche de ce PSG-OM très attendu, le message est clair : le club veut un Classique intense sur le terrain, mais irréprochable en tribunes.