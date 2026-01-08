PSG – OM : Les Pronos de Nico !

Après la défaite et le match raté face à Nantes, l’OM va affronter le PSG dans le cadre du trophée des Champions au Koweit. Pour ce match face à Paris ce jeudi à 19h ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le PSG s’était incliné face à l’OM en Ligue 1 en septembre dernier, si Hakimi est à la CAN, le reste des titulaires sont là dont Doué et Dembélé…

De son côté, Roberto De Zerbi doit toujours faire sans Aguerd (CAN) ni Vermeeren et Nadir suspendus…

Pour ce PSG – OM, je pars sur unbut de Gouiri pour une cote de 4.30* chez notre partenaire Unibet.fr. L'OM ne part pas du tout favori après son échec face à Nantes et face à ce PSG. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 5.80. Le score de 2-1 / 3-1 ou 4-1 pour l'OM est a une cote de 10.50 !

