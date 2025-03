PSG – OM : Mbappé pousse un gros coup de gueule et soutient Rabiot face aux supporters parisiens !

L’accueil réservé à Adrien Rabiot au Parc des Princes lors du Clasico PSG-OM (3-1) a choqué beaucoup de monde. Les sifflets et les critiques ont indigné non seulement les joueurs et les proches du milieu de terrain, mais aussi les médias et de nombreux acteurs du football français.

Kylian Mbappé, présent en conférence de presse avant le prochain match, n’a pas échappé aux questions sur cette affaire. Lui-même a connu l’hostilité des supporters parisiens lorsqu’il a annoncé son départ.

Face aux journalistes, l’attaquant du PSG a choisi de parler du sujet de manière plus large :

« J’ai échangé avec Adrien, il est quand même touché, ce n’est pas évident d’être dans cette situation. Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça fait. Je ne comprends pas. Ça va au-delà du cas Rabiot et PSG. C’est valable dans pas mal de stades. J’étais à Paris l’année dernière avec Bradley (Barcola) à Lyon. Je ne comprends pas quand vous avez un problème avec un joueur, vous parlez de sa famille. Je ne comprends pas ce truc. Sa famille ne joue pas. Chaque joueur a ses décisions », a-t-il déclaré.

Mbappé ne mâche pas ses mots :

« La fâcheuse manie que les gens ont de parler des familles dans le stade, je ne comprends pas du tout. Je le pense. Venir parler de la mère, du frère de quelqu’un alors que c’est sa propre décision. Désolé de vous mettre dedans, mais si vous écrivez un mauvais article, je ne vais pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père. Je trouve ça ridicule. C’était dur, ce n’est pas des choses qu’on veut voir. Ce n’est pas des choses qu’on voit qu’au Parc des Princes, ce sont des choses qu’on voit de plus en plus souvent dans les stades. J’espère que ça va faire bouger les choses dans tous les stades », a-t-il poursuivi.

Le capitaine du PSG demande des sanctions fortes :

« Si c’est pour sanctionner que ça et laisser passer les autres. J’espère que ça va servir d’exemple dans tous les stades. Ouais, il y en a un peu marre. On peut accepter des choses, mais il y a des limites à ne pas franchir. Je n’ai aucun problème s’il y a de la vanne, des jeux de mots, même des choses un peu dures sur le joueur, ça fait partie de notre métier d’accepter ce genre de choses. Mais quand vous dépassez les limites de la famille… S’en prendre à certains problèmes familiaux, c’est une certaine limite qui a été franchie et ce sont des choses qu’on ne veut pas voir ». Le message est clair.