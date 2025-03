PSG – OM : Objectif, onze, Greenwood… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À l’approche du Classique PSG – OM, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse sur plusieurs sujets majeurs. Entre l’état de forme de son équipe, l’absence d’Hojbjerg et l’importance du mental, l’entraîneur marseillais se veut ambitieux avant ce choc crucial.

1- Greenwood et Luiz Henrique pas à 100%

De Zerbi a justifié la mise sur le banc de Mason Greenwood et Luiz Henrique lors du dernier match, expliquant qu’ils n’étaient pas totalement prêts physiquement et mentalement. Il a toutefois assuré qu’il n’y avait aucun problème avec eux : « On s’embrasse tous les matins ».

🎙️ La mise au point de De Zerbi concernant Greenwood et Henrique !#DeZerbi : « #Greenwood & #Henrique ? La vérité, c’est que je les ai mis sur le banc parce que je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement. Ce sont de très bons gars, mais ils ne sont pas habitués à… pic.twitter.com/iMlUhXuWHa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

2- Un groupe soudé et légitime à la deuxième place

L’entraîneur marseillais a insisté sur l’unité de son équipe et la solidité du collectif, affirmant que l’OM n’avait pas volé sa deuxième place au classement : « Tant que moi je serai ici, il n’y aura pas d’individualités ».

3- Une défaite contre Lens frustrante mais encourageante

Revenant sur le dernier match perdu face à Lens, De Zerbi a estimé que son équipe avait réalisé une très bonne prestation, regrettant un manque de réussite offensive : « On a été malchanceux, mais c’était une des meilleures prestations au Vélodrome ».

🎙️ « OM – Lens ? Avoir autant d’occasions face à une équipe aussi fermée, ce n’est pas simple »#DeZerbi : « Je ne sais pas comment vous avez évalué ce match contre Lens. C’était un très gros match de notre équipe. On a été malchanceux, on avait raté des occasions, sur le but qu’on… pic.twitter.com/8OSmYrhStE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025



4- Un plan de jeu adapté et des options pour remplacer Hojbjerg

L’absence de Pierre-Emile Hojbjerg pousse l’entraîneur à explorer plusieurs solutions, avec Nadir, Rongier et Kondogbia en balance pour occuper son poste. Il a également souligné l’importance de « se salir les mains » et d’accepter de souffrir pour obtenir un résultat.

5- L’importance du mental face au PSG

De Zerbi a reconnu que le PSG avait progressé mentalement sous Luis Enrique, un aspect sur lequel il souhaite faire évoluer son équipe : « Je voudrais faire la même chose ici : passer un cap sur le plan mental » en restant constant et solide sous pression.

🎙️ « Le #PSG a réussi à faire un saut de qualité au niveau du mental. Je voudrais faire la même chose ici »#DeZerbi : « À l’aller, on n’avait pas fait ce qu’on aurait dû faire dans les premières minutes. Puis le match a été faussé par l’expulsion. Le PSG a réussi à faire un saut… pic.twitter.com/Oalc9pbdZq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025



L’OM aborde donc ce Classique avec ambition et détermination, bien conscient de l’enjeu symbolique et comptable de cette confrontation. De Zerbi espère que ses joueurs répondront présents pour se rapprocher encore un peu plus de leur objectif : la Ligue des champions.