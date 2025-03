PSG-OM : Pas encore de sanction pour Paris pour les banderoles insultantes contre Rabiot

Le match PSG-OM (3-1), marqué par des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot, n’a pas été évoqué dans le dernier rapport de la commission de discipline de la LFP. La mère du joueur, Véronique Rabiot, réclame des sanctions.

Le match PSG-OM (3-1), disputé dimanche dernier au Parc des Princes, a été marqué par des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot. Pourtant, ce sujet n’apparaît pas dans le rapport publié ce mercredi 20 mars par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), selon L’Équipe.

Ce silence était prévu. La LFP applique un délai réglementaire de sept jours avant de statuer sur ce type de dossier. En raison de la trêve internationale, la commission ne tiendra pas séance le mercredi 26 mars. Le club parisien pourrait être convoqué le 2 avril, rapporte L’Équipe. Le PSG risque notamment une fermeture partielle ou totale de tribunes.

Véronique Rabiot demande des sanctions

Lors du match, Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG aujourd’hui à la Juventus Turin, a été accueilli par des sifflets, des insultes et des banderoles hostiles. Certaines de ces banderoles visaient directement sa mère, Véronique Rabiot, et faisaient référence à son père décédé.

Invitée lundi 18 mars dans l’émission Génération After sur RMC, Véronique Rabiot a demandé des sanctions fortes. « Personne ne s’est excusé, mais ce ne sont pas des excuses qu’il faut. Il faut faire bouger les choses, faire en sorte que ça ne se reproduise pas, qu’il y ait de vraies sanctions », a-t-elle déclaré sur RMC. Elle a également dénoncé l’absence d’action des instances malgré les engagements : « On dit avant le match : ‘S’il y a des insultes, on arrête le match’, mais ça n’arrive jamais. »

Enfin, elle a ajouté : « Il faut laisser les femmes tranquilles. Les joueurs s’insultent, à la limite, s’ils veulent. Mais nous, qu’on nous laisse tranquille. Il ne fallait pas parler du père de mes enfants. »

