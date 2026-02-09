PSG – OM : Pourquoi Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi étaient absents de la feuille de match !

À l’occasion du déplacement de l’OM face au PSG, deux absences ont été constatées sur la feuille de match côté marseillais. Malgré leur présence dans le groupe convoqué pour ce rendez-vous majeur, Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi n’ont finalement pas été retenus, pour des raisons distinctes. Une situation qui s’inscrit dans un contexte sportif et médical bien identifié.

Nayef Aguerd, présent dans le groupe mais malade

Annoncé forfait pour la réception de Rennes en Coupe de France en raison de douleurs aux adducteurs, Nayef Aguerd avait pourtant pris place dans le groupe marseillais parti dès samedi pour la capitale. Cette présence pouvait laisser penser à une amélioration de son état physique à l’approche du choc face au PSG.

Finalement, le défenseur international marocain ne figurait pas sur la feuille de match. Selon La Provence, cette absence s’explique par un état de santé insuffisant, le joueur ayant été malade au sein même du groupe convoqué. Une donnée médicale qui a conduit le staff de l’OM à ne prendre aucun risque, dans un calendrier toujours dense.

Tochukwu Nnadi, un choix sportif assumé

Autre absence remarquée, celle de Tochukwu Nnadi, dernière recrue du mercato hivernal marseillais. Contrairement à Aguerd, le milieu nigérian ne souffrait d’aucun pépin physique. Son absence relevait d’un choix strictement sportif de Roberto De Zerbi.