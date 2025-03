PSG – OM : Précieux… la note Gouiri !

Pas de miracle mais pas d’humiliation… L’OM s’est incliné 3 – 1 face au PSG au Parc des Princes dimanche. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1.

Alors que Roberto De Zerbi a du faire sans Murillo et Hojbjerg (blessés) ni Bennacer (malade) et qu’il a décidé de laisser Greenwood sur le banc, Luis Enrique a lui laissé Marquinhos au repos. Le Paris Saint-Germain a confirmé sa domination en battant l’Olympique de Marseille (3-1) au Parc des Princes, dimanche 16 mars, lors du 109ᵉ « classique » de l’histoire. Après leur exploit à Liverpool, les Parisiens ont poursuivi leur belle série, consolidant leur première place avec 68 points et laissant l’OM à 19 unités.

Dès la 17ᵉ minute, Ousmane Dembélé ouvre le score, bien servi par Fabian Ruiz. Avant la pause (42ᵉ), c’est Nuno Mendes qui double la mise, encore grâce à Ruiz. Adrien Rabiot, pour son retour à Paris, offre un ballon à Amine Gouiri (51ᵉ) pour réduire l’écart, mais un csc de Pol Lirola (76ᵉ) scelle le match.

La note d’Amine Gouiri : 6/10

Son appréciation

Dans un match compliqué, Amine Gouiri s’est montré actif. Dès la 2e minute, son coup franc excentré a été capté par Donnarumma. Il a multiplié les tentatives avant de marquer à la 51e minute, profitant d’un bon service de Rabiot pour réduire l’écart lors de son premier Classique avec l’OM. L’attaquant algérien a pesé sur la défense grâce à sa technique et ses décrochages. Il a parfois manqué de tranchant, voyant plusieurs frappes contrées (28e, 34e). Précieux en attaque !

Les notes des médias