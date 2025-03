PSG – OM : Solide malgré tout… la note Kondogbia !

Match en demi-teinte pour Kondogbia face au PSG. Il s’illustre tôt en détournant une frappe de Nuno Mendes (3e) et en lançant une offensive (4e). Actif dans la récupération, il tente d’apporter de l’impact mais manque de précision, ratant une tête hors-jeu (15e).

Défaillant sur les deux premiers buts parisiens, il laisse Ruiz libre avant les passes décisives pour Dembélé (17e) et le second but (42e). Repositionné au milieu en l’absence de Højbjerg et Bennacer, il s’est montré solide dans la conservation du ballon mais perd une balle chaude (86e) avant de céder sa place à Bakola (89e).