PSG – OM : Un choix de De Zerbi qui inquiète ?

L’OM se prépare à un choc délicat face au PSG, dimanche soir au Parc des Princes. À la peine ces dernières semaines, les Marseillais doivent en plus faire face à deux absences de poids : Pierre-Emile Højbjerg et Amir Murillo, blessés. Roberto De Zerbi va devoir ajuster son équipe. Le choix Lirola n’est pas des plus rassurants…

Trois jours après la défaite face à Lens (0-1), l’OM a repris l’entraînement avec un groupe diminué. À l’approche d’un déplacement périlleux face au leader du championnat, le coach italien doit trouver des solutions pour pallier ces absences. Le milieu de terrain et la défense sont les secteurs les plus impactés, et les choix de De Zerbi seront scrutés.

Rongier pour remplacer Højbjerg

Indispensable depuis son arrivée cet hiver, Højbjerg doit déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet gauche. Son absence oblige l’entraîneur marseillais à revoir ses plans dans l’entrejeu. Valentin Rongier est le favori pour retrouver une place de titulaire aux côtés d’Ismaël Bennacer. Déjà aligné face à Lens, l’ancien Nantais devrait cette fois évoluer à son poste de prédilection au cœur du jeu.

🚨 C’est Pol Lirola 🇪🇸 qui devrait débuter en défense face au PSG !! 🔥🔵⚪️ ℹ️ L’espagnol remplacerait Amir Murillo blessé pendant plusieurs semaines.#PSGOM #TeamOM #OM #Lirola pic.twitter.com/KvbYAUYusQ — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) March 14, 2025

Une incertitude en défense, Lirola choix peu rassurant…

En défense, l’absence de Murillo crée un vrai casse-tête. Pol Lirola, qui l’avait remplacé contre Nantes, a connu des difficultés avant d’être lui aussi remplacé à la 78e minute par Luiz Felipe Ramos. De Zerbi pourrait lui accorder une nouvelle chance, mais l’option Luiz Felipe Ramos, plus défensive et en manque de temps de jeu, est aussi à l’étude. Contenir l’attaque parisienne sera un défi majeur pour une équipe marseillaise qui peine à garder sa solidité cette saison.

L’OM devra donc composer avec ces absences pour espérer rivaliser avec un PSG en pleine confiance. La conférence de presse de Roberto De Zerbi, prévue vendredi, devrait apporter plus d’éclaircissements sur ses choix définitifs.