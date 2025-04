PSG sanctionné : la réaction cinglante de Véronique Rabiot !

La mère d’Adrien Rabiot s’insurge contre la sanction infligée à la Tribune Auteuil après le Classique face à l’OM. Elle dénonce une injustice et pointe du doigt un traitement inégal envers le PSG.

Véronique Rabiot s’est exprimée avec véhémence suite à la sanction infligée à la Tribune Auteuil après le dernier Classique opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. La mère d’Adrien Rabiot, connue pour ses prises de position tranchées, a vivement réagi à cette décision.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a dénoncé une injustice et s’est interrogée sur le traitement réservé à son fils et à elle-même : “C’EST SCANDALEUX ! POURQUOI AUTANT DE HAINE ENVERS ADRIEN ET MOI ?”

Une sanction jugée tardive

La décision de sanctionner la Tribune Auteuil d’un match à huis clos ferme à partir du 8 avril a été particulièrement critiquée par Véronique Rabiot. Elle met en avant le délai entre les faits reprochés, survenus le 16 mars, et la date d’annonce de la sanction, fixée au 19 avril.

« C’est scandaleux pour des faits qui se sont produits le 16 mars, une sanction qui tombe le 19 avril. »

Elle souligne également une différence de traitement entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1 : « On leur laisse ce week-end pour fêter le titre alors que pour tous les autres clubs les sanctions sont immédiates ! »

Véronique Rabiot estime que ces sanctions tardives manquent d’impact et ne contribuent pas à endiguer certains comportements : « Ces sanctions ne sont pas dissuasives et c’est un énorme problème, ce n’est pas avec des sanctions comme ça qu’on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d’insulter, c’est évident. »

Elle affirme également que les supporters du PSG auraient été influencés par le club, avançant que son image et celle de son fils ont été volontairement ternies : « Les supporters ont été manipulés par le club. En disant que je voulais de l’argent, que je ne voulais pas re-signer. On m’a fait passer pour une femme vénale. »

🚨Véronique Rabiot en direct dans l’Équipe de Greg🚨 “Les sanctions infligées au PSG sont scandaleuses” La mère et agente d’Adrien Rabiot fustige les décisions rendues par la commission de discipline#EDG pic.twitter.com/tvYPGZmnAt — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 3, 2025

