De Zerbi agacé, un retour surprise et Benatia négocie un premier gros transfert ? Les 3 infos OM de ce jeudi !

De Zerbi irrité par les rumeurs italiennes sur son avenir !

La presse italienne a récemment avancé que Roberto De Zerbi pourrait quitter l’OM pour rejoindre l’AC Milan la saison prochaine. Selon La Gazzetta dello Sport, le technicien italien serait le favori pour succéder à Sergio Conceiçao, dont l’avenir semble incertain même en cas de victoire en Coupe d’Italie.

Cette information a rapidement traversé les Alpes pour parvenir jusqu’à la Commanderie, où elle n’a pas été du goût de De Zerbi selon l’Equipe. L’entraîneur marseillais, qui suit quotidiennement la presse avec son adjoint Enrico Venturelli, a exprimé son agacement face à ces nouvelles rumeurs. Contrairement à son passage à Brighton, où les spéculations sur son avenir étaient monnaie courante, il souhaite aujourd’hui rester concentré sur son objectif principal : qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions.

Actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, De Zerbi bénéficie d’une large marge de manœuvre au sein du club phocéen, que ce soit sur le plan du recrutement ou dans la structuration de son staff. Le technicien de 45 ans a toujours affirmé son envie de disputer la Ligue des champions avec l’OM, quatre ans après avoir découvert cette compétition avec le Shakhtar Donetsk.

Dans un contexte délicat, après une défaite inquiétante à Reims (1-3), le club reste focalisé sur la suite de la saison. En interne, plusieurs sources rappellent l’importance de la stabilité voulue par Pablo Longoria, qui a multiplié les présences au centre d’entraînement ces derniers jours pour afficher son soutien à son coach. L’OM prépare une semaine charnière avec l’ambition de rebondir rapidement et de faire taire les rumeurs.

Retour possible face à Monaco pour Luiz Felipe ?

Suite à la blessure de son capitaine Balerdi, De Zerbi n’a pas beaucoup de choix pour composer sa défense. Arrivé cet hiver à l’OM, Luiz Felipe Ramos n’a disputé que deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Entre blessures et manque de rythme, le défenseur central italien n’a pas encore eu l’occasion de pleinement s’imposer. Toutefois, selon La Provence, il pourrait bientôt faire son retour dans le groupe.

L’ancien joueur de la Lazio, qui souffrait des ischio-jambiers, est en phase de reprise individuelle. S’il ne connaît pas de rechute, il pourrait réintégrer l’entraînement collectif la semaine prochaine et ainsi postuler pour le déplacement à Monaco. Un retour attendu par Roberto De Zerbi, qui fait face à un effectif amoindri en défense avec la blessure de Leonardo Balerdi.

L’international italien est en phase de reprise individuelle

Depuis son arrivée, Luiz Felipe a manqué sept rencontres, soit en raison de choix de l’entraîneur, soit à cause de ses pépins physiques. Il a finalement effectué ses débuts avec l’OM le 2 mars dernier en disputant 12 minutes face au FC Nantes (victoire 2-0). Lors du Classique contre le PSG le 16 mars, il a été titularisé et a joué 63 minutes avant de devoir de nouveau renoncer au match suivant en raison de sa blessure.

Si plusieurs médias annonçaient en début de semaine son indisponibilité jusqu’à la fin de saison, La Provence et FootMercato apporte des nouvelles plus rassurantes. Luiz Felipe pourrait être disponible dès la rencontre face à Monaco, voire face à Montpellier le 19 avril prochain. Son retour serait une bonne nouvelle pour l’OM, qui espère pouvoir compter sur son expérience et ses qualités techniques pour aborder la dernière ligne droite du championnat avec plus de sérénité.

Luis Henrique à l’Inter dès début juin ?

L’Olympique de Marseille doit bien terminer sa saison pour se qualifier pour la prochaine saison. Pour autant, le club olympien travaille déjà sur le mercato et ont entamé des négociations avec l’Inter pour un éventuel transfert de Luis Henrique.

Le club italien, qui prépare la Coupe du monde des clubs, pourrait accélérer le dossier pour s’attacher les services du Brésilien avant la compétition. D’après les informations du journal Il Giorno, Medhi Benatia était présent à San Siro lors du derby entre l’Inter et l’AC Milan. Le directeur sportif de l’OM aurait profité de l’occasion pour rencontrer les dirigeants milanais et discuter de l’avenir du piston droit de Roberto De Zerbi.

L’Inter, qui suit de près le joueur, pourrait tenter de conclure rapidement l’opération afin de renforcer son effectif pour les prochaines échéances. Si aucun accord n’a encore été trouvé, la présence de Benatia à Milan confirme l’intérêt des deux parties pour un possible transfert. L’OM, de son côté, devra évaluer l’impact d’un départ de Luis Henrique, qui a progressivement gagné du temps de jeu sous les ordres de De Zerbi. En cas de vente, le club phocéen pourrait être amené à recruter un remplaçant dans les prochaines semaines.

Les discussions devraient s’intensifier dans les jours à venir, alors que l’Inter Milan cherche à boucler ses recrues au plus vite pour être prêt avant la Coupe du monde des clubs.