Mercato OM : “L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant !”

LIGUE 1 – OM : De Zerbi savoure l’enthousiasme retrouvé après le succès contre Lorient

Au terme de la victoire éclatante de l’Olympique de Marseille face à Lorient (4-0) ce vendredi soir au Vélodrome, en ouverture de la 4ᵉ journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction. Plus que le score, c’est surtout l’état d’esprit de son groupe qui a marqué l’entraîneur italien.

« L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant. Il y a beaucoup d’enthousiasme à porter le maillot de l’OM », a-t-il déclaré après la rencontre. Selon lui, la trêve internationale a permis de retrouver un groupe ressourcé, plus soudé et animé par un réel esprit collectif. « On a retrouvé nos joueurs après la trêve et je vois de l’optimisme chez eux », a-t-il ajouté, soulignant le contraste avec les semaines plus compliquées qui ont précédé.

Déjà tourné vers le Real Madrid

Si cette victoire nette permet aux Marseillais de reprendre confiance en championnat, De Zerbi garde les yeux rivés sur le prochain rendez-vous, aussi prestigieux que périlleux. « On va préparer le déplacement à Madrid dès demain », a-t-il prévenu. L’OM défiera en effet le Real Madrid mardi prochain au Santiago Bernabéu pour son grand retour en Ligue des champions.

Avec ce succès convaincant et une atmosphère revigorée dans le vestiaire, l’OM semble aborder son déplacement à Madrid dans de meilleures dispositions. Reste désormais à confirmer cet élan face à l’un des cadors européens.

