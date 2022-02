Qarabag 0-3 OM : Guendouzi raconte la confusion après le but de la main finalement refusé

En conférence de presse d’après match le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi est revenu sur le geste de fair-play d’Ibrahima Wadji, qui a avoué qu’il avait marqué de la main.

Mattéo Guendouzi a salué le geste de fair-play des joueurs et du coach de Qarabag qui ont conduit l’arbitre a annuler le but inscrit de la main par Ibrahima Wadji.

« Je pense que tout le monde a vu que le but était marqué avec la main, cela a été vu par tous les joueurs des deux équipes. L’arbitre dit qu’il n’avait pas vu. On a essayé de discuter avec les joueurs et leur banc pour qu’ils aient un geste fair-play. S’il y avait eu la VAR, l’arbitre aurait annulé. Il y a eu un geste très fair-play de leur coach et leur capitaine. Ils n’étaient pas obligés de le dire. Tout est rentré dans l’ordre. Je tenais à les remercier pour ce geste de fair-play ». Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse

Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main

L’attaquant sénégalais de Qarabag Ibrahima Wadji a raconté sur les ondes de RMC Sport ce que lui a dit le milieu de terrain marseillais Mattéo Guendouzi pour tenter de le convaincre :

« C’était difficile parce qu’il fallait que je parle à mon capitaine. Moi je savais que le ballon avait touché ma main. Mais ce n’est pas une action que je voulais faire. Ma main a accompagné ma tête. J’ai parlé au capitaine. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Quand tous mes coéquipiers m’ont demandé, je leur ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Après on a parlé avec l’entraîneur. L’entraîneur m’a demandé ce que je pensais de ça. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Il m’a dit : « c’est pas bien, il faut que tu prennes tes responsabilités, il fait que tu discutes avec l’arbitre. » Et l’arbitre a annulé le but. Mais c’était difficile pour mes équipiers parce qu’on voulait au minimum une victoire. C’est compliqué pour eux car ils voulaient la victoire et moi j’ai dit la vérité. » Ibrahima Wadji – Source : RMC Sport

🗣️💬 « Guendouzi m’a dit ‘tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir' » Wadji raconte les réactions de ses coéquipiers et celles des joueurs de l’OM après son but de la main face à l’OM. pic.twitter.com/CrtwFPuZuA — After Foot RMC (@AfterRMC) February 24, 2022

