Qualification pour les 16e de Coupe de France, l’hommage de Sampaoli, Belaïli… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce dimanche : qualification pour les 16e de Coupe de France, l’hommage de Sampaoli, Belaïli…

Mercato OM : Ça ne sent pas bon pour Youcef Belaïli?

L’international algérien vainqueur de l’Arab Cup ce samedi n’intéresserait pas vraiment l’Olympique de Marseille. Foot Mercato affirme que trois clubs de Ligue 1 n’ont pas donné suite.

Youcef Belaïli a brillé lors de l’Arab Cup qui a eu lieu en ce début d’hiver 2021. L’international algérien a remporté la compétition avec son pays mais a également performé personnellement grâce à des buts de grande qualité.

Des rumeurs affirment que le Fennec a été limogé par le Qatar SC pour avoir célébré son but de façon trop expression face au pays organisateur de la compétition… Plusieurs médias expliquent qu’il s’agit d’une fake news et que l’Algérien aurait réclamé lui-même de couper son contrat.

Le compte Twitter Treize013 a livré une information en cette fin de semaine. Selon lui, Youcef Belaïli intéresserait bel et bien l’Olympique de Marseille. Le joueur rêverait de porter le maillot bleu et blanc après son expérience ratée au SCO d’Angers.

ℹ️ @treize013 : Le club du sud intéressé par Youcef Belaïli 🇩🇿 serait l’Olympique de Marseille. Le joueur est libre de tout contrat et, le natif d’Oran rêve de l’#OM. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/iN3lf8GZaz — Treize013 (@treize013) December 17, 2021

Belaïli confirme des négociations avec le MHSC

D’autres médias affirmaient également que l’Algérien était en contact avec Montpellier et pourrait rejoindre Olivier Dall’Oglio dès le mercato hivernal. Le joueur lui-même l’a confirmé au micro de Goal après sa victoire ce samedi face à la Tunisie.

« Oui, il y a des négociations en cours jusqu’à présent entre moi et Montpellier, mais il n’y a rien de nouveau concernant l’avancée. » Youcef Belaïli – Source : Goal (18/12/21)

Trois clubs français n’auraient pas donné suite pour Belaïli

Foot Mercato a livré quelques informations ce dimanche via son journaliste Santi Aouna. D’après lui, son agent tente de le caser en Ligue 1 et il l’a proposé à Lyon, l’OM ou encore le Stade Rennais. Les trois clubs n’auraient cependant pas donné suite.

En revanche, Al-Aïn, Al Jazira aux Emirats Arabes Unis apprécieraient son profil. L’international algérien aurait cependant la volonté de faire son retour en Europe. A 29 ans, l’ailier gauche n’y a joué qu’une seule fois et en Ligue 1 à Angers… Il n’y aura joué qu’un match sans marqué de but.

🚨Info : Youcef Belaïli 🇩🇿 a été proposé à l’#OM, l’#OL, ou encore à #Rennes mais les clubs ne donneront pas suite. • Al-Aïn 🇦🇪 et Al-Jazira 🇦🇪 sont très intéressés par l’international algérien.https://t.co/RgKQ0tNOwZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 19, 2021

OM : Le bel hommage de Sampaoli aux amateurs de Cannet-Rocheville !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 4-1 et un triplé d’Arek Milik. Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu produit par son adversaire du jour, Cannet-Rocheville.

L’Olympique de Marseille a remporté sa première rencontre de Coupe de France ce dimanche face à Cannet-Rocheville. En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu proposé par les amateurs !

Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras — Sampaoli

« Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit « amateur » me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter. En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/12/21)

A LIRE : OM – Cannet (4-1) : Le but de Milik qui s'offre un triplé !

