Quand Mohmaed Henni doit fait un choix entre l’OM et l’Algérie…

Le célèbre influenceur Mohamed Henni a été questionné sur sa préférence entre l’OM et l’Algérie. Après réflexion, le supporter a fait son choix !

Créateur de contenus sur les réseaux sociaux, Mohamed Henni aime autant clamer son amour pour l’OM que fustiger les joueurs après des défaites. L’influenceur a été questionné sur sa préférence entre l’Algérie, son pays d’origine, et l’OM. Un choix difficile mais après réflexion, il reconnaît avoir une préférence pour son club de cœur.

L’Algérie ou l’OM? Je n’y ai jamais pensé ! La question que j’avais sur ça c’était la Coupe du Monde pour l’Algérie ou l’OM avec la Ligue des Champions… C’est dur aussi. Je dis la vérité, l’OM passe avant tout. Avec l’OM, je ne supporte pas une ville je supporte un pays. Limite s’il y a Marseille contre la France je suis pour l’OM. Donc l’OM !

Quand on demande à Mohamed Henni de faire un choix entre l’OM et l’Algérie…🤔🇩🇿 Son choix va vous surprendre 🤯 pic.twitter.com/KKoEg4fKDt — 𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 | 𝘼𝘼𝙁 🇩🇿 (@algeriactufoot) October 12, 2024

Ce président de Ligue 1 est cash : « L’OM ? Futur champion de France ! »

L’OM se déplacera à Montpellier ce dimanche 20 octobre pour la huitième journée de Ligue 1. Les Pailladins sont en difficulté en ce début de saison (17ème avec quatre petites unités) mais leur président, Laurent Nicollin, se veut optimiste pour la suite avec un calendrier plus clément à venir.

À l’exception de la réception des Olympiens qu’il voit comme le futur champion de France. Il l’a expliqué dans une interview au Midi Libre : » Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué. (…) Après, il nous manque beaucoup de monde entre les suspendus, les blessés de dernière minute qui se rajoutent aux blessés longue durée… On aimerait, surtout le coach, avoir beaucoup plus de joueurs à disposition. J’espère que pour Marseille on va en récupérer quelques-uns. Ils ont montré contre Auxerre et à Monaco, même à Reims (défaite 4-2), que l’état d’esprit du début de saison a changé. »

Un coup de bluff à l’ancienne pour mettre la pression sur son adversaire ou vrai pronostic ?