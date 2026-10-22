Partenaire majeur de l’OM depuis plusieurs années, CMA CGM est régulièrement associé à l’hypothèse d’un rachat du club. Le projet de budget 2027 prévoit cependant une taxe de 300 millions d’euros visant le groupe de Rodolphe Saadé.

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Frank McCourt↗ cherche un partenaire pour l’OM, et le nom de Rodolphe Saadé revient naturellement dans les discussions à Marseille. Avec CMA CGM, l’homme d’affaires est déjà lié au club par un sponsoring maillot et par un rôle commercial important au cours de la dernière décennie. L’entourage du dirigeant assure toutefois que le rachat de l’Olympique de Marseille ne fait pas partie de ses projets actuels.

Rodolphe Saadé ne prévoirait pas de racheter l’OM

Le groupe marseillais est présenté comme un acteur susceptible de s’intéresser au club dans les années à venir, mais cette hypothèse ne correspondrait pas aux intentions annoncées autour↗ de Rodolphe Saadé. Son entourage indique que le capitaine d’industrie ne souhaite pas devenir le « nouveau Bernard Tapie », une référence qui renvoie à une implication directe dans la direction de l’OM. Cette position s’ajoute donc à l’absence de projet clairement établi concernant une prise de contrôle du club. À ce stade, les éléments rapportés concernent surtout les liens déjà existants entre CMA CGM et l’OM, sans annonce d’offre, de négociation ou d’accord pour un rachat.

Une taxe de 300 millions d’euros prévue dans le budget 2027

Le gouvernement prévoit, dans sa proposition de budget 2027, de taxer CMA CGM à hauteur de 300 millions d’euros. D’après↗ les informations rapportées, cette contribution n’avait pas été appliquée au groupe jusqu’à présent, tandis que Rodolphe Saadé chercherait à éviter cette mesure fiscale, qualifiée de « super taxe ». Le texte évoque également une colère grandissante au sein de CMA CGM face à cette perspective et la possibilité que le groupe réduise son ancrage marseillais si la situation s’aggravait. Aucun départ de Marseille ni décision concernant l’OM n’est toutefois annoncé dans les éléments disponibles.