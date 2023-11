3 jours après sa victoire à Athènes, l’Olympique de Marseille s’est incliné à Lens (1-0) dans les dernières minutes sur une réalisation de Jonathan Gradit (90e) ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont livré une prestation sans saveur et pointent à la 10e place du classement. Pour Gennaro Gattuso, son équipe a commis trop de fautes pour espérer s’imposer.

« Cela s’est joué sur pas grand chose. On était bien inférieur physiquement »

« Pour moi c’était tout d’abord un match assez dur et intense avec une équipe qui joue dur sur l’homme. On a fait trop d’erreurs. Je m’attendais à bien mieux de la part de mon équipe. C’est le niveau de la ligue 1, on sait à quoi s’attendre. On a fait le match que l’on devait faire. Je n’ai pas forcément vu une équipe qui ne comprenait pas mes principes mais plutôt une équipe qui centre beaucoup au second poteau. Cela s’est joué sur pas grand chose. On était bien inférieur physiquement », a constaté l’entraîneur marseillais.

