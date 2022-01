RC Lens – OM : Le onze de Sampaoli avec un choix très fort en attaque !

Ce samedi soir à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Lens dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli fait confiance à Luis Henrique et Rongier ! Milik est sur le banc.

À l’occasion du déplacement à Lens ce samedi, Jorge Sampaoli possède un groupe quasiment au complet sans compter Gueye et Dieng, partis pour la CAN… Konrad De la Fuente est encore trop court pour être utilisé. Le coach argentin fait donc confiance à Luis Henrique à gauche avec Payet en faux 9. Milik débute sur le banc, tout comme Bakambu et Kolasinac !

Un 3-3-3-1 avec le retour d’Henrique, Milik sur le banc !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

Lopez

Saliba DCC Luan Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Ünder Gerson Luis Henrique

Payet (cap)

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 ⚔️🔥 Le XI de départ de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour affronter Lens 🔵⚪️👇 #RCLOM pic.twitter.com/iSNXRdZEqi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 22, 2022

Déclarations d’avant-match

« C’est très difficile. L’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de mal à contrôler le match. C’est une équipe très physique. On n’a pas su exploiter les bonnes situations. Pour moi, Lens était supérieur ce soir. On a eu du mal à sortir de la pression qu’ils nous ont imposée. On est une équipe jeune, alors qu’eux se connaissent très bien. Ils ont mérité de gagner ce match. Ils ont été meilleurs que nous » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)

« C’est une équipe qui a beaucoup évolué et intelligemment. Elle a proposé un jeu ouvert en début de saison, avec beaucoup de choses nouvelles dans l’animation offensive. Quand j’écoute les conférences de presse de l’entraîneur Jorge Sampaoli, il est toujours lucide et fait de bonnes analyses. On sent que c’est une équipe qui a resserré, qui évolue différemment désormais, notamment dans l’animation défensive. Ça explique que c’est désormais la meilleure défense de France. Elle n’a plus encaissé de but à l’extérieur depuis un bon moment (ndlr : l’OM reste sur 4 clean sheets à l’extérieur en Ligue 1, depuis un nul 1-1 contre Nice qui recevait à Troyes le 27 octobre). C’est très solide mais l’équipe a gardé sa qualité sur le plan offensif, avec des joueurs d’exception. Il est logique qu’ils soient là-haut. C’est une très belle équipe mais on va essayer de leur poser des problèmes comme à l’aller. » Franck Haise – Source : Conférence de presse (20/01/22)