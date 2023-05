RC Lens – OM : L’incroyable accueil des supporters marseillais à l’aéroport

Avant leur départ pour Lens, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont reçu un accueil incroyable de la part de leurs supporters à l’aéroport.

Ce samedi soir se joue un énorme choc de Ligue 1 entre l’OM et le RC Lens. Les Marseillais se déplacent dans le nord de la France pour y affronter les joueurs de Franck Haise. Avant de prendre l’avion pour traverser la France, les hommes d’Igor Tudor ont reçu un accueil incroyable de la part des supporters marseillais venus en nombre pour les encourager et leur faire comprendre l’importance de cette rencontre contre le RC Lens !

Merci pour le soutien la #TeamOM 🤩 Nos Olympiens sont partis ce matin avec un soutien ô combien important ✈️🔵⚪️ #RCLOM pic.twitter.com/jIXvTzoRb8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2023

Merci aux 500 vaillants qui se sont déplacés a Marignane pour encourager les joueurs ! À ce soir 🔥 #TeamOM #OM #RCLOM pic.twitter.com/iyFEKbFfAL — Marsiglia ⚪️Ⓜ️🇫🇷 (@station_OM) May 6, 2023

Supporters OM : Quand l’After reconnait l’énorme ambiance du Vélodrome !

Dans l’After Foot, Stéphane Guy a loué la ferveur et le soutien des supporters marseillais : « Ce qui s’est passé au moment où Auxerre marque le but, c’est ça qu’on attend d’un stade de foot. La réaction des supporters est magique. Elle donne un supplément d’âme et de courage aux joueurs. » Gilbert Brisbois estime que l’ambiance marseillaise ne se retrouve nulle part ailleurs : « On n’insiste peut-être pas assez sur le public marseillais. On connait tous les stades de Ligue 1. En termes de ferveur, Marseille est numéro un. Il y a beaucoup d’ambiance à Lens, Saint-Étienne n’est pas là cette année mais il n’y a pas d’équivalent. Il n’y a aucun club de Ligue 1 qui a une ambiance comme à Marseille. On ne parle même plus du Parc des Princes. »