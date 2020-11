RCSA – OM : Un jeu honteux, trois points de plus et la perspective d’une saison en mode calculatrice…

Les 3 enseignements du match de Mourad Aerts après la rencontre face au RC Strasbourg. Une victoire 1-0 lors d’un match bien timide des Marseillais…

UN JEU HONTEUX

Oui, l’OM a gagné mais que ce fut laborieux !

Si vous vouliez du jeu, il fallait franchement passer votre chemin. Aucun tir avant l’ouverture du score, de belle manière ok par Sanson. Mais aucun tir avant et aucun tir après. C’est catastrophique, des intentions d’une neutralité à vous rendre jaloux la Suisse en période de guerre.

Pas de tir, mais ne comptez pas non plus sur des situations dangereuses, il y en a une de plus à la limite sur un bon centre de Sanson que Germain n’arrive pas à couper. C’est tout, rien, rien, rien.

TROIS POINTS DE PLUS

Et bien écoutez, en Ligue 1, ça, ça suffit pour gagner.

Alors oui, il a fallu un peu de chance, une frappe sur la transversale, un penalty pas donné sur une situation litigieuse, des coups mal joués par une équipe de toute manière reléguable mais 3 points de plus. Et donc avec 18 points, cet OM moribond depuis le début de saison est quatrième et quoi qu’il arrive ce weekend, restera à portée de fusil du podium.

La Ligue des Talents, quoi.

PROPHÉCIE DE LA SAISON

Mais qu’est-ce que vous voulez dire de plus ? C’était mieux de le gagner que de le perde ce match ? Ben oui…

Donc ça va peut-être faire du bien aux marseillais, au niveau de l’état d’esprit ? En tout cas, c’est une bonne opération dans la course au podium. Voilà, je pense que ce sera l’histoire de cette saison. Pas d’excitation, des prestations déplorables mais une course au podium bien lancée. On va compter les points et s’ennuyer devant les matches.