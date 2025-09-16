Real Madrid – OM : Scenario, buts, buteurs… les prédictions de l’IA !

À quelques heures du coup d’envoi du choc entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, nous avons demandé à une intelligence artificielle de simuler le déroulement possible de la rencontre. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un pronostic officiel mais d’un scénario fictif, pensé à partir des dynamiques actuelles, des absences et des forces en présence. Voici donc la prédiction de l’IA pour ce duel attendu au Santiago Bernabéu.

Scénario du match

Le Real Madrid, devant son public du Santiago Bernabéu, prend rapidement le contrôle. La charnière Pavard–Balerdi côté marseillais est bien en place, mais la vitesse de Mbappé et Vinícius Jr. pose d’énormes problèmes.

1ère mi-temps (1-0) : À la 15e minute, Mbappé profite d’un une-deux avec Vinícius pour ouvrir le score d’une frappe croisée. L’OM tente de réagir par Greenwood mais Courtois sort une belle parade.

: À la 15e minute, Mbappé profite d’un une-deux avec Vinícius pour ouvrir le score d’une frappe croisée. L’OM tente de réagir par Greenwood mais Courtois sort une belle parade. 2ème mi-temps (1-1) : Dès la reprise, Marseille revient avec plus d’agressivité. Sur un corner tiré par Greenwood, Pavard s’impose de la tête et égalise à la 52e minute. Le banc olympien exulte.

: Dès la reprise, Marseille revient avec plus d’agressivité. Sur un corner tiré par Greenwood, s’impose de la tête et égalise à la 52e minute. Le banc olympien exulte. Fin de match (2-1) : Alors que l’OM pense tenir un point précieux, le Real accélère. À la 81e minute, Mbappé fait la différence en dribblant deux défenseurs avant de servir Rodrygo, qui marque dans le but vide. Le Bernabéu explose, Marseille est puni pour avoir trop reculé.

Résultat final : Real Madrid 2 – 1 OM

Buteurs : Pavard (OM) ; Mbappé et Rodrygo (Real Madrid).

