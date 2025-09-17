Real – OM : Même en Espagne le penalty fait scandale !

Même en Espagne, la décision continue de faire parler. Après la défaite de l’OM face au Real Madrid (2-1) mardi soir en Ligue des champions, la presse madrilène estime que le deuxième penalty accordé aux Merengue pour une main de Facundo Medina est particulièrement sévère. RMC a relayé ces réactions, qui confirment que même du côté ibérique, la décision de l’arbitre Peljto interroge.

Le quotidien Marca salue évidemment le doublé de Kylian Mbappé, mais reconnaît que le deuxième penalty est sujet à polémique. « Mbappé donne un autre coup de main », titre le journal, tout en soulignant que l’action de Medina n’aurait pas dû être sanctionnée. « Medina s’avança pour tacler et toucha le ballon du bras en le traînant. Il n’y avait pas penalty (…) Peljto siffla, la VAR ne rectifia pas, et Mbappé tira avec efficacité », écrit le quotidien espagnol.

Pas de rectification de la VAR !

Des anciens arbitres espagnols abondent dans le même sens. Alfonso Pérez Burrull, sur Radio Marca, juge la sanction incorrecte : « Le penalty n’a pas été accordé correctement, car c’était une action naturelle. Le joueur s’est jeté au sol et son bras n’a pas pu atteindre le ballon. » Même constat pour Antonio Mateu Lahoz sur Movistar : « Pour moi, cela ne devrait jamais être un penalty. C’est clair et évident, car on ne peut absolument rien faire dans ce genre de situation. »

L’explication de la règle qui a amené l’arbitre à siffler le deuxième pénalty pour le Real, par Dimitri Payet 😅 pic.twitter.com/zqK1AYEQ85 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025

De Zerbi et l’OM salués par la presse ibérique

Si la décision arbitrale fait débat, la presse madrilène ne s’arrête pas là. Le quotidien As met en avant la qualité du jeu proposé par l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi. « Marseille veut être une équipe de qualité », écrit le journal, rappelant les onze recrues estivales et le style de jeu ambitieux du technicien italien.

As souligne le pressing, l’intensité et la volonté offensive des Marseillais, malgré une défaite cruelle. Pour le média espagnol, l’OM a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec l’un des favoris de la compétition.