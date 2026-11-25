Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais serait sur le point de prolonger le contrat de Kilian Belazzoug. Le jeune gardien aurait donné son accord pour poursuivre l’aventure en Bretagne jusqu’en juin 2030.

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Le Stade Rennais↗ prépare la prolongation de l’un de ses jeunes talents. Selon les informations du Parisien, Kilian Belazzoug, actuellement lié au club breton jusqu’en juin 2028, devrait signer un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires. Son engagement pourrait ainsi courir jusqu’en 2030, alors que le portier de 20 ans aurait déjà accepté de continuer sous les couleurs rennaises.

Un contrat rennais prolongé de deux saisons

Cette opération doit permettre au Stade Rennais↗ de conserver un gardien considéré comme prometteur en interne. Le club souhaite accompagner la progression de Kilian Belazzoug et l’installer progressivement dans le paysage professionnel, avec une confiance grandissante accordée à son potentiel. La prolongation envisagée intervient alors que le jeune portier vient de franchir un cap dans la hiérarchie rennaise. Au retour de la trêve internationale, il a été promu au rang de doublure et figurait notamment sur la feuille de match établie par Franck Haise pour le derby breton face au FC Lorient, conclu sur le score de 1-1 dimanche dernier.

Kilian Belazzoug gagne du terrain chez les gardiens rennais

En parallèle de son évolution en club, Kilian Belazzoug dispose déjà d’une expérience internationale. Le gardien est international algérien U23 et a été convoqué à trois reprises avec la sélection A des Fennecs. Le Stade Rennais↗ entend donc conserver sur le long terme un joueur dont le potentiel est également reconnu au sein de la sélection algérienne. La prolongation envisagée porterait son contrat jusqu’en juin 2030.