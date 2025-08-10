Rennes OM : Beye prévient les marseillais !

LIGUE 1 : Habib Beye lance le choc face à l’OM : “Prêts à les regarder dans les yeux”

À quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a clairement affiché ses intentions avant le déplacement très attendu sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, l’ancien capitaine marseillais a livré une analyse pleine de lucidité, mêlant confiance en son groupe et respect pour son adversaire.

Une préparation pour être à la hauteur

Interrogé sur la phase de préparation de son équipe, Habib Beye insiste sur la notion de progression : « Le plus important dans cette préparation est la montée en puissance. L’équipe est en progression sur certains aspects. » Cependant, le coach rennais reste exigeant et pointe le domaine où il attend plus de ses joueurs avant ce premier grand test. « Mais on doit faire un peu plus mal à l’adversaire », prévient-il, signalant une volonté de voir son équipe se montrer plus tranchante et décisive.

Un avertissement clair avant de défier un “gros”

Conscient de la qualité de l’équipe qu’il s’apprête à affronter, Beye ne sous-estime pas la tâche qui attend les siens au Vélodrome. « L’adversité de vendredi sera présente. Marseille est un gros de ce Championnat », rappelle-t-il.

