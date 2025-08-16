Rennes – OM : Manque de tranchant, inquiétant ? La note de Gouiri !

L’OM s’est incliné 1-0 à Rennes lors de la 1e journée de Ligue 1. Pourtant à 11 contre 1à dès la 30e minute, les Marseillais n’ont pas réussi à contourner la défense bretonne. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de cette rencontre.
L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 face à Rennes avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Malgré une domination nette en possession (près de 72 %) et de nombreuses attaques, l’Olympique de Marseille n’a pas su concrétiser face à une défense rennaise très en place.
Rennes a joué plus d’une heure à dix après l’expulsion d’Aït‑Boudlal pour une semelle (31e minute), et pourtant est resté solide et discipliné. L’OM a touché le bois à deux reprises : un tir d’Adrien Rabiot juste avant la pause, et une tête d’Amir Murillo en seconde mi‑temps
Un rouge, deux poteaux
Quentin Merlin, présent pour sa première sous le maillot rennais, a délivré une passe décisive parfaite pour Ludovic Blas en fin de match. Ludovic Blas, entré en cours de jeu, a trouvé l’ouverture dans le temps additionnel (90e+1) en glissant le ballon au fond des filets de Rulli.
C’est une victoire surprise pour Rennes, qui a résisté jusqu’à la fin contre une équipe marseillaise venue avec de grandes ambitions offensives. Cette désillusion inaugure mal la saison pour l’OM de Roberto De Zerbi : malgré les recrues et le potentiel offensif, le manque de tranchant et de réalisme laisse entrevoir des difficultés à venir.
La note d’Amine Gouiri : 3/10
Son appréciation
Gouiri a traversé le match comme une ombre. Trop souvent esseulé, il a peiné à exister face au bloc compact rennais, ne se signalant que par un corner obtenu (18e) et une frappe sans réel danger. En supériorité numérique, alors que l’OM campait haut, il est resté statique, attendant en vain des ballons qui ne sont jamais arrivés. Repositionné sur le côté gauche après l’entrée d’Aubameyang, il n’a pas trouvé plus d’espaces, bien cadenassé par la défense bretonne. Peu inspiré et sans influence sur le jeu, il a cédé sa place au jeune Vaz à la 86e minute. Inquiétant après des matches de préparation moyens…
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
|
Droit dans le bus, malheureusement… Pris dans la nasse rennaise, il n’a pas existé, obtenant un corner par-ci (18e), proposant une frappe peu dangereuse par-là. À 11 contre 10, son équipe placée très haute, il attendait, statique, des ballons qui ne sont jamais venus. A été replacé côté gauche à la place de Rowe, après l’entrée d’Aubameyang, mais bien pris par la défense rennaise. Remplacé par le jeune VAZ (86e).
|Note de La Provence
|3,5/10
|
L’international algérien n’est pas dans le coup. Dans la lignée de ses apparitions amicales, l’ancien Rennais a semblé manquer de jus, de tranchant. Dominé dans le duel par l’imposant Jacquet, Gouiri n’a pas vraiment bonifié les quelques miettes qu’il s’est mises sous la dent.
|Note de Maxifoot
|3,5/10
|maintenu dans le onze de départ malgré la concurrence d’Aubameyang, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a eu du mal à peser face à son ancienne équipe. Sur ses rares ballons, l’international algérien n’a pas démérité en étant capable de plusieurs combinaisons. Cependant, l’ex-Lyonnais n’a jamais inquiété Samba et a été trop discret dans la zone de vérité.
|Note de FootMercato
|3/10
|Facteur X de l’OM en fin de saison dernière, l’ancien buteur du Stade Rennais retrouvait le Roazhon Park. Malheuresement pour lui, sa première mi-temps ne restera pas dans les annales du football. Très discret, excepté cette déviation sur un centre de Rabiot (9e), Gouiri n’aura jamais réellement existé au cours des 45 premières minutes. Toujours aussi timide après la pause, l’ancien Niçois ne parvenait pas à se mettre en valeur. Un match décevant dans l’ensemble.