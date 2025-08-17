Rennes – OM : Soldat, utile… La note de Murillo !

L’OM s’est incliné 1-0 à Rennes lors de la 1e journée de Ligue 1. Pourtant à 11 contre 1à dès la 30e minute, les Marseillais n’ont pas réussi à contourner la défense bretonne. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 face à Rennes avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Malgré une domination nette en possession (près de 72 %) et de nombreuses attaques, l’Olympique de Marseille n’a pas su concrétiser face à une défense rennaise très en place.

Rennes a joué plus d’une heure à dix après l’expulsion d’Aït‑Boudlal pour une semelle (31e minute), et pourtant est resté solide et discipliné. L’OM a touché le bois à deux reprises : un tir d’Adrien Rabiot juste avant la pause, et une tête d’Amir Murillo en seconde mi‑temps

“Je pense que Aubam part avec une longueur d’avance dans l’esprit de De Zerbi” (Mamadou Niang) L’intégralité du debrief Rennes OM (1-0) avec Mamad ici : https://t.co/U8EUaYJngshttps://t.co/U8EUaYJngshttps://t.co/U8EUaYJngs pic.twitter.com/bzfq2ukHpJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2025

Un rouge, deux poteaux

Quentin Merlin, présent pour sa première sous le maillot rennais, a délivré une passe décisive parfaite pour Ludovic Blas en fin de match. Ludovic Blas, entré en cours de jeu, a trouvé l’ouverture dans le temps additionnel (90e+1) en glissant le ballon au fond des filets de Rulli.

C’est une victoire surprise pour Rennes, qui a résisté jusqu’à la fin contre une équipe marseillaise venue avec de grandes ambitions offensives. Cette désillusion inaugure mal la saison pour l’OM de Roberto De Zerbi : malgré les recrues et le potentiel offensif, le manque de tranchant et de réalisme laisse entrevoir des difficultés à venir.

A lire aussi : Mercato OM : ça s’accélère pour Joel Ordoñez !

La note d’Amir Murillo : 6/10

Son appréciation

Positionné à contre-emploi sur le flanc gauche, Murillo a livré une prestation courageuse mais imparfaite. S’il a montré de l’activité dans les temps faibles, son déchet technique a parfois freiné les actions marseillaises. En phase de possession, il a souvent joué très à l’intérieur, presque comme un second attaquant, apportant du surnombre sans vraiment peser. Il est à l’origine du tournant du match, lorsqu’Aït‑Boudlal lui écrase involontairement la cheville, entraînant l’expulsion du Rennais à la 31e minute. Moins en vue en seconde période, il a été remplacé par Garcia à la 78e minute. Un soldat qui aura son mot à dire cette saison !

Les notes des médias