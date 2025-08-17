Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Rennes – OM : Soldat, utile… La note de Murillo !
OM Actualités

Rennes – OM : Soldat, utile… La note de Murillo !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM s’est incliné 1-0 à Rennes lors de la 1e journée de Ligue 1. Pourtant à 11 contre 1à dès la 30e minute, les Marseillais n’ont pas réussi à contourner la défense bretonne. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette rencontre.

 

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 face à Rennes avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Malgré une domination nette en possession (près de 72 %) et de nombreuses attaques, l’Olympique de Marseille n’a pas su concrétiser face à une défense rennaise très en place.

Rennes a joué plus d’une heure à dix après l’expulsion d’Aït‑Boudlal pour une semelle (31e minute), et pourtant est resté solide et discipliné. L’OM a touché le bois à deux reprises : un tir d’Adrien Rabiot juste avant la pause, et une tête d’Amir Murillo en seconde mi‑temps

 

Un rouge, deux poteaux

 

Quentin Merlin, présent pour sa première sous le maillot rennais, a délivré une passe décisive parfaite pour Ludovic Blas en fin de match. Ludovic Blas, entré en cours de jeu, a trouvé l’ouverture dans le temps additionnel (90e+1) en glissant le ballon au fond des filets de Rulli.

C’est une victoire surprise pour Rennes, qui a résisté jusqu’à la fin contre une équipe marseillaise venue avec de grandes ambitions offensives. Cette désillusion inaugure mal la saison pour l’OM de Roberto De Zerbi : malgré les recrues et le potentiel offensif, le manque de tranchant et de réalisme laisse entrevoir des difficultés à venir.

 

A lire aussi : Mercato OM : ça s’accélère pour Joel Ordoñez !

La note d’Amir Murillo : 6/10

 

Son appréciation 

Positionné à contre-emploi sur le flanc gauche, Murillo a livré une prestation courageuse mais imparfaite. S’il a montré de l’activité dans les temps faibles, son déchet technique a parfois freiné les actions marseillaises. En phase de possession, il a souvent joué très à l’intérieur, presque comme un second attaquant, apportant du surnombre sans vraiment peser. Il est à l’origine du tournant du match, lorsqu’Aït‑Boudlal lui écrase involontairement la cheville, entraînant l’expulsion du Rennais à la 31e minute. Moins en vue en seconde période, il a été remplacé par Garcia à la 78e minute. Un soldat qui aura son mot à dire cette saison !

 

 

Les notes des médias

 

Note de L’Equipe 6/10

Toujours utile dans les temps faibles, malgré son déchet, le soldat panaméen a plutôt bien dépanné dans le couloir gauche, en jouant très à l’intérieur en phase de possession, presque comme un second attaquant. Il « provoque » malgré lui l’expulsion d’Aït-Boudlal, qui lui écrase la cheville (31e). Remplacé par GARCIA (78e).
Note de La Provence 5,5/10

Placé en latéral gauche hybride, le Panaméen a appliqué les consignes. Des interceptions bien senties et des appels restés sans réponse à son actif, et même une tête sur le poteau breton (58). Mais il a surtout permis à Aït-Boudlal d’être expulsé après une vilaine faute (28). Sorti au profit de Garcia (78).
Note de Maxifoot 5,5/10 Positionné sur le côté gauche, l’habituel latéral droit de l’Olympique de Marseille a rendu une copie sérieuse. Sur le plan défensif, l’international panaméen a été attentif pour surveiller les montées de Frankowski. Dans ses montées, il a parfois intégré l’entrejeu pour créer des décalages. Et le Phocéen a été dangereux avec une tête sur le poteau de Samba après la pause. A noter qu’il a provoqué l’expulsion d’Aït Boudlal.
Note de FootMercato 6/10 Préféré à Garcia pour débuter ce premier match de la saison 2025-2026, le Panaméen aux 85 sélections n’aura pas souvent évolué dans le couloir gauche. Intégré au milieu marseillais pour apporter le surnombre, le numéro 62 olympien a montré une très belle activité, provoquant par ailleurs l’expulsion du jeune Aït-Boudlal. Souvent porté vers l’avant, il était tout proche de délivrer les siens sur un centre de Weah mais sa tête trouvait le poteau de Samba (58e).
    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    logo
    Joueur : Amine Gouiri
    Poste : Attaquant
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823