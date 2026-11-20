Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais a proposé un premier contrat professionnel à Thyméo Hanyuriwana Ferreira Cruz, âgé de seulement 14 ans. Le jeune milieu offensif est également suivi par le FC Barcelone.

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Le Stade Rennais↗ continue de miser sur la formation pour faire émerger ses futurs talents. Selon RMC Sport, le club breton a transmis une première proposition professionnelle à Thyméo Hanyuriwana Ferreira Cruz, un joueur de 14 ans actuellement lié à Rennes jusqu’au 2 juillet prochain. Il s’agirait d’une première dans l’histoire de l’académie rennaise.

Un milieu offensif déjà surclassé à Rennes

Présenté comme un milieu offensif à fort potentiel, Thyméo Hanyuriwana Ferreira Cruz évolue déjà avec les U17 rennais↗ alors qu’il n’a que 14 ans. Le joueur possède des origines françaises et portugaises, et bénéficie donc d’un surclassement au sein de l’académie bretonne. Son profil attire également l’attention à l’étranger. Toujours d’après RMC Sport, le FC Barcelone suit le jeune joueur. Une arrivée en Espagne ne serait pas exclue, notamment parce que le père de Thyméo travaille désormais en Catalogne, mais le joueur et son entourage privilégieraient pour le moment la proposition rennaise.

Un intérêt qui dépasse les clubs européens

Les signes d’intérêt autour du jeune↗ milieu ne se limitent pas au terrain. La marque adidas lui a récemment offert un contrat qualifié de record pour son âge, ce qui témoigne de l’attention déjà portée à son potentiel. Rennes espère ainsi conserver un joueur considéré comme l’une des révélations de son centre de formation. La proposition formulée à Thyméo Hanyuriwana Ferreira Cruz constitue une démarche inédite pour l’académie rennaise, alors que le FC Barcelone observe également sa situation.