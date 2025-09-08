Vers une résiliation ? Une pépite du Stade Rennais et une piste espagnole confirmée par Molina… Les 3 infos OM du 8 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 8 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Blanco poussé vers la sortie

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille tente d’alléger son effectif pléthorique en trouvant une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables. Parmi eux, le gardien espagnol Ruben Blanco, poussé vers la sortie depuis la reprise de l’entraînement en juillet dernier. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen envisagerait désormais de négocier une résiliation de sa dernière année de contrat, faute d’opportunités concrètes lors du mercato.

Prêté une saison à l’OM en 2022 avant d’être définitivement transféré en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco n’a jamais réussi à s’imposer sur la Canebière. Barré par Pau Lopez dans la hiérarchie des gardiens, il a été relégué au loft marseillais à l’issue de la préparation estivale. L’Espagnol, qui dispose encore d’un an de contrat, n’a pas trouvé de club intéressé ces dernières semaines, malgré des recherches actives de la direction olympienne.

Face à ce blocage, la direction de l’OM, incarnée par Pablo Longoria, étudie donc l’option d’une séparation à l’amiable. Une résiliation permettrait de libérer de la masse salariale et d’accélérer le dégraissage d’un effectif marqué par une profonde refonte cet été : 12 arrivées pour 15 départs déjà enregistrés.

Ruben Blanco n’est pas le seul concerné par ce chantier. L’OM cherche encore des solutions pour Amine Harit, Neal Maupay et Pol Lirola, également considérés comme indésirables pour la suite de la saison. Ces dossiers s’avèrent toutefois complexes, car peu de clubs se manifestent pour récupérer des joueurs aux contrats conséquents.



Si elle se confirme, la rupture avec Ruben Blanco mettrait fin à une aventure marseillaise entamée en demi-teinte et symboliserait une nouvelle étape dans la volonté de l’OM de repartir sur des bases plus saines. À quelques jours de la fermeture du marché, la priorité reste claire : alléger le groupe pour permettre à De Zerbi de travailler avec un effectif resserré et compétitif.

Une pépite du SRFC débarque en post formation ?

Selon les informations relayées par le compte Académie SRFC sur X, l’Olympique de Marseille est sur le point d’obtenir la signature d’Elies Diallo, un jeune joueur prometteur né en 2010. Le milieu offensif évoluait jusqu’à présent dans les rangs du Stade Rennais, où il a effectué ses classes en U15 la saison passée.

Si Diallo faisait officiellement partie du groupe U15 du club breton, il a régulièrement été surclassé en U16, preuve de son potentiel et de sa maturité footballistique. Le joueur a également été convoqué à plusieurs reprises en U15 régionaux, ce qui confirme l’intérêt porté à son profil par les formateurs rennais.

Parti du club cet été, Elies Diallo (2010) s’engage avec l’Olympique de Marseille. Régulièrement aligné avec les U16 la saison passée, il avait été appelé lors de plusieurs rassemblement U15 régionaux. pic.twitter.com/lWgyQLxjuO — Académie SRFC (@AcademieSRFC) September 7, 2025



Avec cette signature, l’OM poursuit sa stratégie discrète mais ambitieuse sur le marché de la post-formation. Le club phocéen, bien que concentré sur son équipe professionnelle, n’oublie pas de renforcer sa formation pour préparer l’avenir.

L’OM veut relancer son centre de formation

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté des dirigeants marseillais de redonner un souffle nouveau à la filière jeunes. Pour rappel, le centre de formation de l’OM occupe actuellement la 15e place du classement des centres d’élite établi par la FFF. Une position jugée décevante pour un club de la dimension olympienne, malgré les changements impulsés depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence.

Le recrutement de talents comme Elies Diallo montre cependant que le club continue d’investir dans son futur. Les supporters espèrent que ces efforts porteront leurs fruits et permettront à l’OM de voir éclore, dans les prochaines années, des joueurs issus de son propre vivier.En attendant une officialisation, le jeune rennais est donc annoncé sur le point de rallier la Commanderie, symbole de la volonté marseillaise de rester attractif sur le marché des jeunes talents hexagonaux.

Molina confirme pour Gutierrez

Le mercato estival de l’OM a été marqué par de nombreuses rumeurs et plusieurs pistes à l’étranger. Parmi elles figurait le nom de Miguel Gutierrez, latéral gauche espagnol qui évoluait alors du côté de Girona en Liga. Si certains suiveurs avaient évoqué un intérêt réel des dirigeants marseillais, c’est désormais confirmé par le journaliste Romain Molina, qui a livré des précisions sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille cherchait à se renforcer sur le flanc gauche afin d’offrir davantage de solutions à son entraîneur. Dans ce contexte, le profil de Miguel Gutierrez avait séduit la cellule de recrutement phocéenne. Le défenseur, formé au Real Madrid, sortait d’une saison convaincante avec Girona, qualifié en Ligue des champions. Son avenir a rapidement attiré plusieurs prétendants, dont l’OM.

Naples a pris le dessus sur l’OM pour Miguel Gutierrez

Cependant, c’est bien Naples qui a raflé la mise cet été. L’actuel champion d’Italie a su convaincre le joueur, malgré une proposition venue de Marseille. Romain Molina a clarifié la situation en déclarant : « Concernant Miguel Gutierrez, je tiens à simplement souligner que le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille. Mais quand il a compris que Naples était là, qu’il y avait une possibilité d’aller à Naples, il a toujours et uniquement écouté ce que proposait Naples ».

Un aveu qui confirme que, si l’intérêt marseillais était bien réel, le joueur n’a pas hésité au moment de trancher. Le prestige de Naples, engagé dans une compétition européenne majeure, a fait la différence.