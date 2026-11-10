Après la victoire à Lens (2-1), l’OM a-t-il franchi un cap ? Retrouvez le Débat Foot Marseille du lundi 9 novembre avec Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Hatik, consacré à la série marseillaise et au premier bilan de la saison.

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Nicolas Filhol, journaliste FCM, reçoit Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et consultant FCM, ainsi que Hatik, rappeur et comédien. Cette édition de Débat Foot Marseille accompagne la trêve internationale avec un retour sur la victoire à Bollaert et un bilan après dix rencontres de Ligue 1 et quatre de Ligue Europa. Regardez l’émission complète en replay sur YouTube↗.

Lens–OM : le décrassage de la victoire à Bollaert

Le programme commence par le succès marseillais à Lens. Le scénario de la rencontre, les choix de Bruno Genesio et les prestations individuelles constituent les premiers sujets de cette émission. L’apport des remplaçants fait aussi partie du contexte de ce déplacement, marqué par le retour décisif de Keyliane Abdallah↗. Cette nouvelle victoire permet d’interroger la progression collective de l’OM après une semaine également marquée par le succès à Leverkusen.

La série en Ligue 1, un vrai déclic pour Marseille ?

Cinq victoires consécutives en championnat suffisent-elles à faire de Marseille un candidat crédible au podium ? C’est l’un des axes du gros débat annoncé pour ce DFM. La confiance retrouvée et les progrès dans le jeu sont au cœur de ce premier bilan, tandis que Genesio appelle ses joueurs à rester vigilants↗. L’émission pose également la question du rapport entre les résultats obtenus et la maîtrise affichée sur le terrain.

L’Europe et les nouvelles places dans l’effectif

La victoire à Leverkusen redonne de l’espoir dans un parcours européen jusque-là difficile. Le programme du DFM examine cette situation et les équilibres du groupe : identité de jeu, onze, hiérarchie entre les cadres et les jeunes, révélations et joueurs davantage en difficulté. Les performances individuelles, dont celle de Jeffrey De Lange à Lens↗, accompagnent ce bilan. La question finale annoncée porte sur les ambitions marseillaises : titre, podium ou progression encore trop fragile pour se projeter.