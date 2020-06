Reprise, matches amicaux, stages… le programme de l’OM se confirme (et se précise…) !

La reprise se rapproche pour les hommes d’André Villas-Boas. Le programme et les stages d’avant saison sont organisés, cinq matches amicaux sont annoncés…

Il y a une semaine, le quotidien la Provence donné une idée assez précise de ce qui attendait les joueurs marseillais pour la reprise. Ce lundi, l’Equipe confirme les deux stages à l’étranger et livre plus de détails. Comme prévu, la reprise se fera ce vendredi 26 juin. Une première réunion avec André Villas-Boas est prévue au centre RLD selon le quotidien sportif. Ensuite, les joueurs passeront des examens médicaux jusqu’au 28 juin au matin. La suite sera une reprise de l’entrainement, avant un départ pour le Portugal le 30 juin. Ce premier stage devrait se dérouler à Faro, dans l’Algarve jusqu’au 11 juillet. Il se clôturera par un match amical avant un retour sur Marseille.

2 stages à l’étranger, 5 matches amicaux pour l’OM ?

Après quelques jours à la Commanderie, le staff et les joueurs partiront, toujours selon l’Equipe, pour un second stage stage le 17 juillet. Direction l’Allemagne, dans la région de Munich, avec au programme trois matches amicaux les 19, le 22 et le 26 juillet. Après cette dernière rencontre, les marseillais rentreront à Marseille. Un cinquième match serait prévu le 1er août…

Le résumé de la pré saison olympienne

26 juin : Retour au centre RLD et tests médicaux

28 juin : Reprise de l’entrainement

30 juin : Stage au Portugal

11 juillet : 1er match amical et retour à Marseille

17 juillet : Stage en Allemagne

19 juillet: 2e match amical

22 juillet: 3e match amical

26Juillet : 4e match amical et retour à Marseille

01 aout : 5e match amical