Retour de Milik? L’offre pour Gerson et Thuram pisté par Longoria… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque semaine FCM vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au programme ce samedi : Retour de Milik? L’offre pour Gerson et Thuram pisté par Longoria…

Mercato OM : Un retour de Milik n’est pas (totalement) exclu !

Le président Pablo Longoria était en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Ce dernier a évoqué le départ en prêt de Milik pou la Juventus. Un retour du buteur n’est pas exclu, cependant son profil ne correspond pas au jeu prôné par Tudor.

La Juve a une option pour acheter Milik, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse / La Provence (15/11/2022)

Mercato OM : La nouvelle offre (plus intéressante) de Flamengo pour Gerson ?

Gerson à quitté Marseille pour le Brésil et pas uniquement pour tenter de valider son transfert avec Flamengo. Le milieu de terrain brésilien avait besoin de revenir dans son pays pour régler des problèmes personnels. Flamengo aurait posé 10M€ sur la table pour récupérer 50 des 80% du joueur.

Alors que les premiers montants de l’offre de Flamengo étaient annoncés autour de 4.5M€ de bonus plus l’effacement des 6.5M€ que l’OM doit encore et de bonus évalués à 4M€, le club brésilien aurait fait une offre plus élevée. Alors que Pablo Longoria réclame 20M€ (14M€ + l’effacement des 6 que doit encore l’OM?) pour les 80% que possède l’OM, Flamengo aurait proposé 10M€ pour 50% des droits du joueur.

Flamengo propose 10M€ (+6M€ de ce que doit l’OM) et laisse 30% du joueur à l’OM !

Le journaliste Venê Casagrande précise : « le principal obstacle dans la négociation de Flamengo avec l’Olympique pour Gerson : Flamengo veut acheter 50% de Gerson sur les 80% que possède l’OM. Autrement dit, laissez les Européens en tant que partenaire dans le joueur. Mais l’OM ne veut pas garder le pourcentage et n’accepte de négocier les 80% que pour environ 20 millions d’euros. Flamengo, qui détient déjà 20% de Gerson, s’engage à racheter 50% des 80% que possède l’Olympique pour 10M€ (+ o qu’il doit encore recevoir du Français, soit environ 6M d’euros). L’OM ne veut pas faire ce business model et ne veut pas plus de pourcentage de l’athlète. La négociation se poursuivent. »

Son père a une nouvelle fois été clair concernant sa volonté de rejouer avec Flamengo.Invité du podcast Barbaridade, Marcao, le père de Gerson, après ses transfert à la Roma, a répondu à Pablo Longoria qui a expliqué en conférence de presse que le milieu de terrain brésilien ferait son retour à marseillais à la fin du mois si aucun accord n’est trouvé avec Flamengo.

La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas « J’ai déjà vendu le gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde est le retour de Gerson à Flamengo. Si par hasard, ils n’arrivent pas à s’entendre, nous ne ferons pas ce que nous voulons faire, c’est-à-dire revenir. Je ne vais pas dire qu’il veut revenir en France. C’est sa maison. La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas ». Marcao – source : podcast Barbaridade (16/11/2022)

Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Notre journaliste Benjamin Courmes l’a interrogé sur la situation de Gerson. Le président a confirmé les négociations avec Flamengo, le joueur a eu l’autorisation de partir au Brésil pour des raisons personnelles.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato : L’OM veut un Français qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’éléments offensifs pour cet hiver, surtout après la blessure d’Amine Harit. D’après Tuttosport, Pablo Longoria a coché le nom d’un Français.

Lors de ce mercato hivernal, l‘Olympique de Marseille pourrait être actif, surtout sur les postes offensifs. La blessure d’Amine Harit n’a pas arrangé les affaires de l’OM qui doit se renforcer à ce poste pour terminer au mieux la saison et être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France.

30M€ pour Thuram?

D’après les informations de Tuttosport, le président de l’OM Pablo Longoria aurait ciblé plusieurs joueurs à ces postes offensifs, notamment la piste menant à Marcus Thuram. Le Français qui évolue en Bundesliga depuis son départ de Ligue 1 va disputer la Coupe du Monde avec le Qatar cette année.

Forcément, Thuram est un joueur très convoité qui attire notamment le Bayern Munich, à la recherche d’un attaquant supplémentaire. Selon le média italien, son club, le Borussia Mönchengladbach aurait reçu des premiers contacts avec la Juventus. Le montant pour convaincre le club allemand de le laisser filer serait de 30M€. Un frein pour les finances de l’OM?

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

