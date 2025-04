Retour surprise face à Brest ? Henrique a dit oui ? Et pas de supporters du MHSC… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM. Au programme ce vendredi !

Balerdi espéré face à Brest !

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match face au Montpellier Hérault SC, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles rassurantes – mais nuancées – sur l’état de forme de ses défenseurs Léonardo Balerdi et Luiz Felipe, absents lors du déplacement à Monaco le week-end dernier.

Interrogé sur un éventuel retour de Léonardo Balerdi, touché récemment, le technicien italien s’est montré clair : « Je veux qu’il joue la semaine prochaine ! » Une déclaration qui laisse entendre que le défenseur central argentin est proche d’un retour à la compétition, probablement pour la demi-finale retour de Ligue Europa face à l’Atalanta ou lors du prochain match de Ligue 1. Titulaire indiscutable cette saison, Balerdi reste une pièce importante de l’arrière-garde marseillaise.

🎙️”#Balerdi ? Je veux qu’il joue la semaine prochaine !”#DeZerbi 🇮🇹 : “A quand le retour de Léonardo Balerdi ? Je veux qu’il joue la semaine prochaine !” #OM #confOM #OMMHSC pic.twitter.com/HjXpUU2Z5A — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025

Luiz Felipe encore trop juste

Concernant Luiz Felipe, également blessé, De Zerbi a préféré tempérer : « Débuter le match, je ne pense pas… » Le défenseur brésilien, recruté cet hiver, semble donc encore à court de rythme pour prétendre à une place de titulaire face à Montpellier. S’il pourrait figurer dans le groupe, une entrée en cours de match reste plus probable à ce stade de sa reprise.

À la veille d’un rendez-vous crucial dans la course à l’Europe, ces deux retours espérés dans les prochains jours constituent des signaux encourageants pour un OM en quête de stabilité défensive.

🎙️#LuizFelipe pas encore prêt pour être dans le onze#DeZerbi 🇮🇹 : Luiz Felipe prêt pour débuter le match demain? “Débuter le match, je ne pense pas…” #OM #confOM #OMMHSC pic.twitter.com/PGgsOvtiMh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025

Henrique dit oui, l’OM veut plus

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ailier de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, a donné son accord de principe pour rejoindre l’Inter Milan.

Séduit par le projet sportif proposé par le club lombard, le Brésilien de 23 ans ferait désormais de cette piste sa priorité, malgré l’intérêt exprimé par plusieurs clubs anglais ainsi que par le Bayern Munich.

Arrivé à l’OM en 2020, Luis Henrique a connu une progression régulière ces derniers mois, attirant l’attention de nombreux recruteurs en Europe. Son profil percutant et polyvalent a particulièrement séduit les dirigeants nerazzurri, qui souhaitent boucler le transfert avant la Coupe du monde des clubs, prévue en juin prochain.

Un écart à combler entre l’OM et l’Inter

Gazzetta : Luis #Henrique a dit oui à l’Inter. Le joueur de l’#OM a été convaincu par le projet et priorise cette opportunité (il est aussi courtisé en PL + Bayern). Les deux clubs ont commencé à parler chiffres : Marseille réclame 30M, l’Inter est bloquée à 20M (+ bonus). La… pic.twitter.com/wS6GDmHiBk — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 18, 2025

Les négociations entre l’OM et l’Inter ont d’ores et déjà débuté. Le club marseillais, conscient de l’intérêt croissant pour son joueur, en attend 30 millions d’euros. De son côté, l’Inter Milan reste pour l’instant positionnée sur une offre avoisinant les 20 millions, à laquelle pourraient s’ajouter divers bonus. Un écart conséquent subsiste donc, même si les deux parties ont manifesté leur volonté commune d’aboutir à un accord.

Le dossier pourrait connaître une accélération dans les prochaines semaines, à mesure que se rapproche l’échéance du Mondial des clubs. Pour l’OM, un départ de Luis Henrique constituerait un enjeu financier important, mais aussi un défi sportif, tant le joueur s’est imposé comme un élément clé du dispositif phocéen.

Pas de supporters du MHSC demain !

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi le MHSC au Vélodrome. Une grosse info vient de tomber sur la rencontre face aux Héraultais.

Ce n’est pas une surprise mais comme à l’accoutumée, les supporters adverses ne seront pas de la partie ce samedi ! En effet, comme nous le confirme le journal L’Equipe, les supporters du MHSC sont interdits de déplacement à Marseille pour la rencontre qui aura lieu ce samedi au Vélodrome pour le compte de la 30e journée du championnat. Derniers de Ligue 1 et avec un enchaînement de défaites, les Montpellierains ne pourront pas avoir le soutien de leurs supporters.

les raisons d’être optimistes pour le podium !

Malgré la mauvaise passe actuelle de l’OM, Albert Emon, ancien coach olympien, affiche un optimisme à toute épreuve. Dans un entretien accordé à La Provence, il affirme que rien n’est encore perdu dans la course au podium.

« Ce sont deux rencontres à la portée du club », lance-t-il à propos des prochains matchs au Vélodrome face à Montpellier et Brest. Selon lui, ces deux victoires relanceraient totalement l’OM avant un test plus relevé contre Lille.

S’il reconnaît un manque d’efficacité offensive et une certaine solitude de Greenwood en attaque, Emon souligne la qualité du jeu proposé par De Zerbi et insiste sur les progrès à venir.

« Il faut continuer dans cette voie, la maturité viendra », déclare-t-il, en prenant l’exemple d’Amine Gouiri, qu’il voit prêt à franchir un cap.

Enfin, l’ex-entraîneur olympien envoie un message clair aux supporters :« Il y a assez de choses négatives dans le monde. Je suis confiant. Si on gagne contre Montpellier et Brest, on finira dans les trois premiers. »

Celui qui avait réussi à qualifier l’OM en Ligue des champions en 2007 reste optimiste

👉 https://t.co/XMWqsLh7Xf pic.twitter.com/3sBFYQFE1V — La Provence OM (@OMLaProvence) April 17, 2025

La grosse inquiétude de De Bono

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’Olympique de Marseille inquiète. En difficulté dans le jeu et à la peine au classement, le club phocéen semble en perte de vitesse, notamment après une série de résultats décevants en championnat.

Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et aujourd’hui consultant pour Football Club de Marseille, a exprimé ses doutes sur la dynamique actuelle du groupe :

« Je suis inquiet pour cette équipe de l’OM. On s’aperçoit, sur les sept derniers matchs, qu’elle est totalement désabusée. Elle marque très peu de buts et en encaisse beaucoup. Les concurrents commencent à nous mordre les mollets. Je suis inquiet car je ne vois ni fond de jeu, ni révolte : on se fait marcher dessus. Le match contre Monaco ? Je n’ai pas vu beaucoup de solutions. J’avais l’impression que c’était un match amical. Comment revenir dans cette fin de championnat ? Face à Montpellier, il va falloir charbonner. Réveillez-vous ! »