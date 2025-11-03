Retournement de situation pour Endrick ? 4 retours espérés face à l’Atalanta et Hamed Traoré… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 03 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Endrick veut s’imposer au Real Madrid ?

L’Olympique de Marseille va devoir tirer un trait sur la piste Endrick. Annoncé dans le viseur du club phocéen pour le mercato hivernal 2026, le jeune attaquant brésilien de 18 ans, sous contrat avec le Real Madrid, ne quittera finalement pas la capitale espagnole. Alors que son nom circulait également du côté de l’Olympique Lyonnais pour un prêt sans option d’achat, la tendance a radicalement changé selon les dernières informations du journaliste Rubén Martín pour le média espagnol AS.

« Au cours des deux semaines les plus marquées par les rumeurs d’un possible prêt, Endrick a publié ce message. Il compte bien se battre pour rester. On verra bien. » a indiqué Rubén Martín, confirmant ainsi la volonté du joueur de poursuivre son aventure madrilène.

Cette prise de position vient mettre un terme à plusieurs jours de spéculations. L’OM, à la recherche d’un renfort offensif depuis la blessure d’Amine Gouiri, espérait profiter de la situation pour obtenir le prêt du jeune prodige auriverde. Mais Endrick, conscient de la concurrence au Real Madrid avec Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Kylian Mbappé, préfère rester à Valdebebas pour tenter de gagner du temps de jeu et s’imposer aux yeux de Carlo Ancelotti.

En las dos semanas que más rumores han habido sobre una posible cesión, Endrick sube esta publicación. Va a luchar por quedarse. Veremos que pasa. https://t.co/fTjLd7yeEp — Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) November 2, 2025



Pour l’Olympique de Marseille, cette décision représente un revers dans un dossier déjà compliqué. Le club dirigé par Roberto De Zerbi devra rapidement se tourner vers d’autres cibles pour renforcer un secteur offensif fragilisé.

Du côté du Real Madrid, cette détermination d’Endrick est perçue comme un signe positif : la direction madrilène souhaite en effet voir le jeune attaquant s’intégrer progressivement, sans brûler les étapes.

4 retours espérés face à l’Atalanta !

Après avoir dû composer avec une infirmerie pleine à craquer face à Auxerre, Roberto De Zerbi pourrait enfin respirer avant la réception de l’Atalanta Bergame, ce mercredi soir au Vélodrome, pour le choc européen tant attendu. Selon les informations de La Provence, trois joueurs importants devraient réintégrer le groupe, tandis qu’un autre reste encore incertain.

Des retours attendus pour l’OM

Face à Auxerre, l’Olympique de Marseille avait dû se passer de huit éléments : Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré, Amine Gouiri et Bilal Nadir. Un casse-tête pour De Zerbi, contraint de bricoler dans tous les secteurs de jeu.

Mais les nouvelles sont un peu plus encourageantes à l’approche du rendez-vous européen. Toujours selon La Provence, Aguerd, Weah et Nadir devraient être de retour dans le groupe marseillais pour affronter l’Atalanta. Ces retours viendraient renforcer un effectif affaibli depuis plusieurs semaines, notamment sur le plan défensif. De Zerbi esprait 4 retours samedi soir après la victoire face à Auxerre: « Pour Nayef, il n’y aura pas de problème, et pour Nadir non plus. On m’a dit que nous pourrions aussi compter sur Balerdi et Weah contre l’Atalanta. J’espère que ces prévisions seront justes, car j’aimerais disposer du plus grand nombre possible de joueurs pour préparer cette rencontre »

En revanche, le cas de Leonardo Balerdi suscite encore des interrogations. Le défenseur argentin, touché récemment, reste incertain pour la rencontre. Sa présence dépendra de l’évolution de sa gêne physique dans les prochaines heures.

Une infirmerie encore bien remplie

Si ces retours offrent un peu d’air à De Zerbi, plusieurs cadres resteront sur le flanc. Facundo Medina, Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri sont encore indisponibles et ne devraient pas rejouer avant plusieurs semaines. La rechute d’Hamed Traoré, victime d’une blessure à la cuisse, interroge d’ailleurs sur la gestion médicale du groupe marseillais, tant les absences prolongées se multiplient.

Dans un contexte où l’OM a besoin de retrouver de la stabilité et des résultats, la récupération de forces vives comme Aguerd ou Weah tombe à point nommé. Reste à savoir si cela suffira pour rivaliser avec une Atalanta redoutable sur la scène européenne.

Une rechute pour Traoré…

Recruté avec ambition par l’OM lors du dernier mercato estival, Hamed Junior Traoré n’a toujours pas eu l’occasion de s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Arrivé fin août en provenance de Bournemouth, le milieu offensif ivoirien, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, n’a disputé qu’une seule rencontre : la défaite à Lyon (1-0). Depuis, plus rien. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse contractée à l’entraînement pendant la trêve internationale de septembre, l’ancien joueur de Sassuolo vit un véritable cauchemar depuis son arrivée sur la Canebière.

Selon les informations de La Provence, la motivation du joueur reste intacte mais son moral est en berne. Malgré un travail acharné en coulisses, Hamed Junior Traoré ne devrait pas retrouver l’entraînement collectif avant plusieurs semaines. L’infirmerie, devenue son quotidien, l’empêche de montrer son talent et de se faire adopter par le public marseillais, qui n’a pas encore eu l’occasion de le découvrir sous le maillot blanc.

L’attaquant olympien, sur le flanc depuis début septembre, ne retrouvera pas l’entraînement collectif avant quelques semaines

👉 https://t.co/QPmJjTiBIh pic.twitter.com/38qugff7kd — La Provence (@laprovence) November 2, 2025



Pourtant, la fin octobre laissait entrevoir un léger mieux. Traoré espérait reprendre avant le déplacement à Lens, voire postuler à une place dans le groupe pour le match à Auxerre, son ancien club. Mais ses plans ont de nouveau été contrariés. « Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important », a confié Roberto De Zerbi avant le week-end, confirmant la rechute de son joueur.

Entre frustration et motivation ! Retour à la fin du mois ?

Alors que l’Olympique de Marseille souffre sur le plan offensif, notamment avec des absences répétées, Hamed Junior Traoré aurait pu apporter cette touche de créativité qui manque tant au collectif phocéen. Il est déjà forfait pour la réception de l’Atalanta (5 novembre) et celle de Brest (8 novembre). Le staff espère désormais le revoir sur pied après la trêve internationale de novembre, à l’occasion du déplacement à Nice, prévu le 21.

« Il va falloir être patient avec lui », glisse un proche du vestiaire olympien. Mais à force de squatter l’infirmerie, le joueur de 25 ans risque de tomber dans l’oubli. L’OM, lui, attend toujours de découvrir le vrai visage de Hamed Junior Traoré, l’une des recrues les plus prometteuses… mais aussi les plus malchanceuses de l’été.