Retournement pour Belahyane ? Les dernières infos sur Pogba et un chèque pour Marseille… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi :

Retournement de situation dans le dossier Belahyane ?

L’OM est fortement intéressé par Reda Belahyane, milieu de terrain marocain de l’Hellas Vérone, avec un prix demandé de 12 millions d’euros, mais plusieurs clubs italiens, dont l’AC Milan, l’Inter et la Lazio, sont également sur les rangs. Selon le journaliste Hakim Zhouri, Belahyane et ses agents sont actuellement à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan, ce qui complique encore la piste pour l’OM.

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur un milieu de terrain marocain évoluant en Serie A : Reda Belahyane, actuellement à l’Hellas Vérone. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM serait très intéressé par le joueur de 23 ans, et les discussions semblent déjà avancées, avec un prix demandé par le club italien qui se situe aux alentours de 12 millions d’euros. Toutefois, cette transaction pourrait s’avérer compliquée, car d’autres clubs italiens se trouvent également sur les rangs, notamment de prestigieuses formations comme l’AC Milan, l’Inter Milan, et la Lazio. Ces derniers sont également en quête de renfort au milieu de terrain, ce qui pourrait entraîner une véritable bataille pour s’attacher les services de l’international marocain.

Belahyane vers le Milan ?

Reda Belhayane et ses agents sont à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan… affaire à suivre pic.twitter.com/4vZZv9F2kc — Hakim (@Z_hakos) January 8, 2025

D’après le journaliste Hakim Zhouri, spécialisé dans l’actualité des joueurs marocains et correspondant pour le média Les Lions de l’Atlas, Reda Belahyane et ses agents se trouvent actuellement à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan. Cela laisse entendre que l’OM n’est pas seul sur ce dossier et que les négociations pourraient prendre un tournant crucial dans les prochains jours.

Pour l’OM, l’arrivée de Belahyane représenterait un renfort intéressant pour le milieu de terrain, mais cela pourrait aussi coïncidé avec un départ à ce poste (Koné ?). L’OM devra probablement se battre contre des géants de Serie A pour convaincre le joueur de rejoindre la Ligue 1, mais l’issue de ce dossier pourrait se dessiner rapidement avec ces nouveaux développements.

Les dernières infos concernant l’avenir de Pogba !

L’arrivée de Paul Pogba en Ligue 1 revient avec insistance, et l’OM semble de plus en plus impliqué dans ce dossier. Après des mois d’incertitudes et de suspensions, le milieu de terrain français a d’autres options, après la MLS et l’Arabie Saoudite, un autre championnat serait sur les rangs…

Alors que Paul Pogba purge toujours sa suspension pour dopage (jusqu’en mars), son avenir reste incertain, mais une piste surprenante pourrait le mener au Brésil. Selon UOL, le Corinthians, club de São Paulo, s’active pour tenter de recruter l’ex-joueur de la Juventus. Le club brésilien, qui a terminé septième du dernier championnat, envisage de faire de Pogba une figure emblématique de son équipe. En décembre dernier, un échange sur les réseaux sociaux avec une société « d’escort girls » avait déjà évoqué cette possibilité. Bien que cela ait été une blague, les intentions du club sont sérieuses.

Corinthians veut toujours Pogba, mais…

Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la route de cette transaction. Le salaire élevé de Pogba, bien supérieur aux normes du championnat brésilien, représente un défi financier. Le club compte sur son sponsor principal, Esportes da Sorte, pour financer une partie du salaire du joueur. Mais le gouvernement brésilien a récemment restreint les activités de ce bookmaker, qui représente un partenariat annuel de 16 millions d’euros, alimentant les finances du club et permettant de financer des joueurs comme Memphis Depay. Si ce sponsor se retire, cela pourrait rendre l’arrivée de Pogba impossible.

Bien que l’intérêt du Corinthians soit bien réel, il reste à résoudre ces problèmes financiers pour que le club puisse espérer accueillir le champion du monde 2018. L’avenir de Pogba pourrait donc se dessiner sous de nouvelles couleurs, mais les défis sont nombreux.

Mercato : l’OM récupère un chèque après ce transfert !

Passé par l’OM, le gardien, qui n’a joué que 4 matchs en équipe première, pourrait débuter avec Rennes dès ce samedi contre Marseille. Brice Samba a quitté le RC Lens pour rejoindre le Stade Rennais dans un transfert de 14 millions d’euros, rapportant 300 000 euros à l’OM grâce à la contribution de solidarité.

Brice Samba a officiellement quitté Lens pour rejoindre le Stade Rennais dans un transfert d’un montant de 14 millions d’euros, comme l’a annoncé le club breton. Ce départ du gardien de but, formé à l’OM entre 2013 et 2017, rapporterait selon le site Sportune environ 300 000 euros à l’Olympique de Marseille grâce à la contribution de solidarité, une somme qui pourrait être réinvestie dans le mercato ou les salaires du club phocéen.

0.3M€ pour l’OM pour Samba ?

🔹L’OM récupère 300 000€ sur le transfert de Brice Samba à Rennes au titre des indemnités de formation !!!#TeamOM #OM | @Sportunefrance pic.twitter.com/1TdhbSl22M — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 9, 2025

Bien qu’il n’ait porté le maillot de l’OM qu’à 4 reprises en équipe première, Samba s’est révélé au RC Lens, où il a passé deux saisons et demie, devenant un élément clé de l’équipe. Après avoir exprimé son désir de quitter Lens fin décembre, le portier de 30 ans rejoint donc Rennes, où il pourrait faire ses débuts dès ce samedi face à Marseille en Ligue 1.

Brice Samba s’est confié auprès des médias du club suite à sa signature avec le Stade Rennais : « C’est une satisfaction parce que je désirais rejoindre le Stade Rennais F.C. Je suis soulagé d’être arrivé pour rencontrer mes nouveaux coéquipiers et commencer à m’entraîner. Je rejoins un club fort, stable, reconnu. Le peuple breton est un peuple fier et fort, c’est gratifiant d’arriver à Rennes. J’ai régulièrement joué face au SRFC en étant jeune et je suis venu souvent au Roazhon Park en Ligue 1. J’y ai vécu des matchs très compliqués (sourire) et j’ai hâte de découvrir les supporters. Je veux être un maximum décisif, c’est ce qui m’a emmené en Équipe de France et j’espère continuer sur cette lancée. C’est aussi un grand plaisir de retrouver Seko, on s’est beaucoup appelé récemment. J’ai évidemment hâte de renouer notre lien, ça a fait notre force auparavant et pouvoir répéter ce qu’on a pu faire ce serait extraordinaire. »