Mercato OM : « Pogba ? je prendrais plutôt Coulibaly ! »

Lors du dernier numéro de Débat Foot Marseille disponible sur notre chaine Youtube, le journaliste de FCM Nicolas Filhol a donné son sentiment sur la possible arrivée de Paul Pogba à l’OM qui suscite un engouement énorme chez les supporters marseillais.

« Pogba c’est une opportunité de marché, car s’il n’avait pas été suspendu pour dopage on ne parlerait jamais à l’OM même s’il était en galère depuis 3 ans dans ses clubs. Ce n’est pas le poste où il y a un besoin. Qu’en dit l’OM ? De Zerbi il dit qu’il n’y a pas eu de propositions mais que si on lui ramène une star, il lui fera de la place. Benatia dit qu’il ne fera pas n’importe quoi financièrement et sportivement. L’OM ne se mettrait pas en danger pour réaliser ce transfert, il y a un équilibre financier à trouver. D’où l’importance de vendre des joueurs sur ce mercato. Mais si je pouvais choisir, je ferais plutôt un super défenseur central droit plutôt que Pogba, par exemple, Coulibaly, l’international Sénégalais qui va se faire virer en Arabie Saoudite. Cela peut être une opportunité. En terme d’équilibre d’équipe je préfère, maintenant en terme de prestige c’est certain que je préfère Pogba, » a ainsi déclaré Nicolas Filhol sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille.

