L’OM s’est incliné 3-2 à Monaco pour la première sur le banc de Gennaro Gattuso samedi dernier. Dans l’émission Rothen S’enflamme, Jérôme Rothen a estimé qu’il allait être compliqué de revoir le club phocéen dans les quatre meilleurs équipes du championnat. « Je pars du principe que cette équipe possède des gros manquements et des grosses carences. Tout Gattuso qu’il est, il ne peut pas se mettre dans la tête et les pieds de certains joueurs. J’en veux aux joueurs qui sont là depuis longtemps et au club qui renouvelle en permanence leur confiance d’année en année », a-t-il souligné.

« Gattuso peut inventer n’importe quelle tactique qu’il veut, ce n’est pas un problème de confiance mais de niveau »

« Mbemba c’est très moyen, sans parler de Gigot. Pau Lopez dans les buts et Rongier n’ont pas le niveau. Gattuso peut inventer n’importe quelle tactique qu’il veut, revoir Marseille dans les quatre meilleures équipes, ça va être très compliqué si les joueurs continuent à afficher ces limites là. Cela n’est pas un problème de confiance mais de niveau de jeu. Si l’on parle d’un Marseille pour viser la première partie de tableau, cela devrait suffire. Mais pour viser plus haut, les carences sont terribles « , a ajouté Rothen